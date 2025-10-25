Encuentran el cuerpo de un hombre calcinado en una finca de la Sierra de Cádiz, en Torre Alháquime
El 112 recibió varios avisos que alertaban del hallazgo
Un hombre ha sido localizado calcinado en la tarde de este sábado, en una finca en Torre Alháquime, en la Sierra de Cádiz. Según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencia de la Junta, se han recibido varias llamadas que alertaban sobre este hallazgo.
En una nota, se informa que el teléfono del 112 ha recibido varios avisos sobre las 16,15 horas que alertaban del hallazgo de una persona calcinada en una finca localizada en la zona de El Pilar de Niza y Las Pastosas.
Desde la sala coordinadora se activó al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Guardia Civil, a la Policía Nacional y a la Policía Local. No han trascendido más datos de las circunstancias que rodean este suceso, que están siendo investigadas.
