Un joven muere tras una agresión a las puertas de una discoteca de El Puerto

Un hombre de 25 años, natural de Sevilla, ha muerto en el hospital en el que tuvo que ser ingresado este fin de semana después de ser víctima de una agresión a las puertas de una discoteca en el Puerto de Santa María.

La Policía Nacional ha confirmado que se ha abierto una investigación para esclarecer los hechos y conocer las causas que motivaron el ataque a este joven sevillano, además de identificar al culpable o culpables de lo ocurrido para su localización y detención.

Los primeros en intervenir en el lugar del suceso fueron los agentes de la Policía Local de El Puerto de Santa María, que han derivado la investigación a la Unidad de Delitos Violentos (UDEV) de la Policía Nacional en la Comisaría de esta ciudad.

La víctima fue derivada en un primer momento al Hospital de Puerto Real, siendo más tarde trasladado a un centro hospitalario de Sevilla, el Virgen del Rocío, ya en coma debido a las heridas sufridas, donde finalmente ha fallecido, según Europa Press.

Por el momento no han trascendido más datos de lo ocurrido, aunque la Policía Nacional ha confirmado la muerte del joven y la investigación abierta para clarificar los hechos.