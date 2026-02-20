Consulta pública para la nueva Ordenanza de Movilidad en Puerto Real

El concejal de Movilidad, Tráfico y Accesibilidad Urbana en Puerto Real, Iván Canca, ha anunciado hoy la apertura del periodo de consulta pública previa para la elaboración de la nueva Ordenanza Municipal de Movilidad del Ayuntamiento de Puerto Real, referente a la ordenación del tráfico de personas y vehículos en las vías urbanas.

Según explicó Canca, la actual Ordenanza de Tráfico, vigente desde 2010, “ha quedado desfasada” y necesita una revisión integral ante los cambios normativos y las nuevas realidades de movilidad urbana, como la irrupción de los vehículos de movilidad personal, la necesidad de reforzar la seguridad de peatones y colectivos vulnerables y la creciente demanda de un espacio público más seguro, accesible y sostenible.

La nueva Ordenanza aspira a establecer una jerarquía clara de prioridades en el uso del viario, proteger a los usuarios más vulnerables, regular la circulación de peatones, bicicletas y VMP, ajustar criterios de velocidad para calmar el tráfico, ordenar parada, estacionamiento y distribución urbana de mercancías, mejorar la calidad ambiental y favorecer la convivencia en el espacio público.

Durante un plazo de 20 días hábiles, la ciudadanía y las organizaciones potencialmente afectadas podrán presentar opiniones y sugerencias. Además de propuestas normativas, se valorarán alternativas no regulatorias, como mejoras en señalización, infraestructuras o campañas de educación vial. Iván Canca destacó que esta consulta pública es “un paso fundamental para construir una normativa moderna, eficaz y alineada con una movilidad más sostenible y respetuosa con el entorno”.