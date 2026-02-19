El Concurso de Romanceros de Puerto Real se lleva este viernes al Centro Cultural Iglesia de San José

El Centro Cultural San José se estrenará este viernes como escenario para el Concurso de Romanceros del Carnaval de Puerto Real. El certamen, que el pasado año se celebró por primera vez como concurso propio, tras pasar el año anterior por el Teatro Principal dentro del COAC de la Villa, contará este año con un total de diez participantes, el máximo establecido en las bases del concurso organizado por el Ayuntamiento de Puerto Real.

Así, a las 18:00 horas, arrancará el evento en el que participarán diez romanceros: ‘El Contactado’ (Cádiz), de Fernando Álvarez Sáez-Quintanilla y Javier Álvarez Sáez-Quintanilla; ‘Qué mona va esta niña’ (Puerto Real), de Belén Rosendo Martínez; ‘No me invites al convite’ (Cádiz), de Francisco Ladrón de Guevara Corrales y Carmen Verdugo González; ‘Con los dos pies por delante’ (Conil), de Francisco Muñoz Camacho; ‘No hace frío, hace humedad’ (Puerto Real), de Juan Antonio Díaz Valleras; ‘Las Pisoteás’ (Sanlúcar), de David Amaya Jiménez; ‘Los Reyes Catódicos’ (Cádiz), de Juan Antonio Chulián Guerrero; ‘El Gran Anfitrión’ (Cádiz), de José Manuel Beiro Baro; ‘Dj Papelillos in Session’ (Cádiz), de Luis Miguel García Verdugo; ‘¡Quillo, que dejes ya de inventar!’ (Cádiz), de Javier Outón Porras.

Tal y como se recoge en las bases, los romanceros podrán ser interpretados por una o dos personas, y su tiempo de duración no podrá exceder de quince minutos. En esta edición se han establecido tres premios de 200, 125 y 100 euros, para los tres primeros premios.