Se cierra con gran éxito el XIII Trofeo de Verano Almirante Cervera en aguas de Puerto Real

El XIII Trofeo de Verano Almirante Cervera, celebrado en aguas de Puerto Real bajo la organización del Club Náutico El Trocadero, se ha cerrado con éxito tras cuatro intensos días de competición en los que han participado 121 jóvenes regatistas procedentes de cinco países, además de España: Canadá, Hong Kong, Emiratos Árabes Unidos y Portugal.

La regata, que ha contado con la colaboración de la Diputación de Cádiz, la Armada Española, la Real Federación Española de Vela, la Federación Andaluza de Vela y la Asociación Familia Cervera, ha puesto a prueba a los participantes con unas condiciones meteorológicas cambiantes que permitieron completar un total de nueve pruebas.

La regata arrancó el miércoles con una intensidad de entre 10 y 14 nudos del 260º al 275º. El jueves fue decreciendo de 12 a 7 nudos, rolando del 240º al 220º. El viernes, sin embargo, no se pudo navegar debido a las rachas de entre 26 y 32 nudos. El sábado, última jornada, el viento sopló del 120º, disminuyendo progresivamente de 22 a 16 nudos.

En la clasificación general, el triunfo absoluto y el título Sub 16 masculino fue para el balear Oliver Iglesias, mientras que la andaluza María de las Mercedes Medel (CN Sevilla) fue la mejor fémina, tercera absoluta y campeona Sub 16 femenina. Completaron los podios Sub 16 masculino el balear Jan Horta y el andaluz Miguel Ángel Cervantes (CN Sevilla), y en el femenino, Elena Delgado (CN Sevilla) y la canaria Emilie Pérez.

En categoría Sub 13 masculino, el oro fue para el regatista de Emiratos Árabes Khalifa Alromaithi, seguido de Hugo y Mariano Sarmiento del CM Almería. En la rama femenina ganó la canaria Martina Quintana, acompañada por Petra Murube y Julia Delgado del CN Sevilla.

Entre los Sub 11, la sevillana Ana Fernández se llevó el título femenino, seguida de Kaja Kolonsinska (RC Mediterráneo) y Catalina López (Canarias). En la clasificación masculina ganó el portugués Vasco Moreira, por delante de Hamad Almheri (Emiratos Árabes) y el balear Joan Sebastia. El mejor andaluz fue Íñigo Urquiza del CM Almería, en cuarto lugar.

El Trofeo Almirante Cervera se consolida como una de las regatas más relevantes del verano andaluz e incrementa su proyección internacional gracias a la participación de jóvenes promesas de múltiples nacionalidades. El CN El Trocadero cierra así una edición sobresaliente que ha combinado competición, convivencia y promoción del deporte náutico en un entorno privilegiado de la Bahía de Cádiz.