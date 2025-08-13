La caseta municipal de Puerto Real abre las puertas al 'Gran Magal' de la comunidad senegalesa

Este miércoles, 13 de agosto, la comunidad de senegaleses de Puerto Real ha celebrado el Gran Magal de Touba, que es la peregrinación religiosa y cultural anual más grande de la Hermandad Mouride de Senegal, la cual recuerda la vida y enseñanzas de su fundador Cheikh Amadou Bamba.

La celebración se ha realizado durante toda la jornada este miércoles en la Caseta Municipal del Recinto Ferial de Puerto Real, hasta donde se desplazaron decenas de senegaleses que residen en localidades de toda la provincia, que estuvieron acompañados de algunos vecinos de Puerto Real. Ha sido una jornada de oraciones colectivas y actos de hospitalidad, ya que ofrecieron comidas típicas como thieboudienne (arroz con pescado, verduras y salsa, considerado el plato nacional senegalés), yassa y mafé.

Celebración del Gran Magal en Puerto Real / C. P.

El Gran Magal es la celebración más grande de Senegal y conmemora el exilio del fundador de dicha hermandad, Cheikh Amadou Bamba, que fue deportado a Gabón por las autoridades coloniales francesas a finales del siglo XIX. Lo que se hace en el Gran Magal es que se celebra el regreso del fundador a su tierra.

El término "Magal" significa "acción de gracia" u "homenaje". La principal celebración tiene lugar en Touba, una ciudad sagrada para los mourides, aunque muchos senegaleses lo celebran en diferentes lugares del planeta en los que se encuentran, como es el caso de Puerto Real, donde radica desde hace décadas una importante comunidad de senegaleses. Cheikh Amadou Bamba nació en 1853 y predicó el islam en una sociedad senegalesa envuelta en la colonización francesa. A pesar de predicar una doctrina pacífica, los franceses lo vieron como una amenaza a su dominación y lo sentenciaron al exilio en Gabón (1895-1902) y más tarde en Mauritania (1903-1907).