El Carnaval de Puerto Real ya cuenta con el dispositivo especial de seguridad

El Ayuntamiento de Puerto Real ya ha celebrado la Mesa Técnica de Seguridad con motivo del Carnaval 2026, que se desarrollará del 19 al 22 de febrero. En el encuentro participaron personal técnico de las Delegaciones Municipales de Cultura y Fiestas e Infraestructuras, así como representantes de la Policía Local de Puerto Real, del Cuerpo Nacional de Policía y del Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz, con el objetivo de coordinar el dispositivo especial de seguridad previsto para estos días.

La alcaldesa, Aurora Salvador, y la concejala de Cultura y Fiestas, Nazaret Ramírez, también participaron en la reunión, que centró su atención en la organización de las distintas actividades y actos y, de manera especial, en la tradicional Cabalgata del Humor, que partirá desde Jardín Bahía y recorrerá las calles Teresa de Calcuta, Sagasta, de la Plaza y Ancha, hasta finalizar en la Plaza Poeta Rafael Alberti, punto de encuentro para el público y cierre festivo del Carnaval de Puerto Real.

Otros puntos de especial interés en lo referente a la seguridad será la Plaza del Poeta Rafael Alberti, donde se van a llevar a cabo los principales actos como el Pregón de Ramoni, los bailes de disfraces y el Pregón y Quema del Jartible.

Será también en esa plaza donde se vuelva a instalar el Punto Violeta para informar, dinamizar y sensibilizar a la población sobre las situaciones de violencias sexuales.