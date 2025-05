El Ayuntamiento de Puerto Real y los trabajadores municipales acercan posturas: “Estamos alcanzando acuerdos”

C. P.

Puerto Real/Cuando se cumple una semana desde que los trabajadores municipales iniciaron sus protestas para acabar con lo que consideran un “desastrosa gestión en materia de Recursos Humanos”, las posturas con el Ayuntamiento de Puerto Real se acercan.

“Están siendo días de muchas reuniones”, dice el concejal de Recursos Humanos, Antonio Romero. “Ayer estuvimos con negociaciones hasta las dos de la madrugada y hoy las hemos retomado a las siete de la mañana”, apunta.

Romero quiere ser prudente en el proceso que aún está abierto, pero sí celebra que ya se haya alcanzado un principio de acuerdo con el personal laboral y que se esté cerca de lograrlo con el personal funcionario. “Hay que agradecer que se están mostrando muy colaboradores”, dice el edil responsable de Personal en el Consistorio.

La plantilla de trabajadores, que se volverá a reunir en asamblea una vez que exista un preacuerdo firme sobre la mesa, ha denunciado constantes problemas para cobrar a su debido tiempo el total de retribuciones por un trabajo ya realizado, el pago de las horas de los servicios extraordinarios a un precio inferior a las horas ordinarias y la amenaza de dejar de pagar los diferentes complementos o pluses ya consolidados, entre otros.

A juicio de Antonio Romero, muchos de esos problemas se basan en la “inseguridad jurídica sobre muchos de los conceptos que aparecen en la nómina, por lo que hay que buscar la fórmula de crear esa seguridad”. Considera que la “forma más correcta” es crear un nuevo convenio colectivo para el personal laboral, y un acuerdo regulador para los funcionarios.

Serían documentos en los que, por ejemplo, se podrían regular nuevos horarios y retribuciones, para que existan jornadas de trabajo especiales en determinados sectores, que provoquen que el número de horas extras que la plantilla realiza no sea tan excesivo.

Hay que recordar que la paralización de toda la actividad cultural y festiva que se ha vivido en estos días no es la consecuencia de una huelga. Los trabajadores continúan con sus jornadas laborales ordinarias, pero se han negado a realizar horas extraordinarias. Eso da una muestra de la debilidad de la plantilla, muy escasa para los servicios que se debe prestar, que se intenta suplir a base de horas extras.

De hecho, una de las principales demandas que los trabajadores municipales ponen sobre la mesa es el aumento de la plantilla, que desde el año 2010 se ha reducido en alrededor de 80 personas por jubilaciones, incapacidades o fallecimientos, sin que se pudiesen reponer debido al Plan de Ajuste. En este punto también se negocia, aunque la solución es más complicada y menos inmediata.

El Ayuntamiento, que ya en la anterior legislatura consiguió modificar ese Plan de Ajuste pasando de una tasa de reposición cero al 100%, aún tiene sobre la mesa las ofertas de empleo de los años 2021, 2022 y 2023. Son ofertas ya aprobadas, pero aún no ejecutadas. “Esperamos que se pueda ejecutar a lo largo de este año, pero debe estar acompañada de los presupuestos municipales en los que trabajamos, pero no será algo inminente”. El presupuesto es crucial para estas ofertas de empleo y para lanzar también la convocatoria de 2025. La correspondiente al 2024 ya se perdió, precisamente por no tener un presupuesto aprobado.