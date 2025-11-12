El Ayuntamiento de Puerto Real se queda sin Intervención Municipal: "Esto lo paraliza todo", dice la alcaldesa

El Ayuntamiento de Puerto Real suma un nuevo problema a los que ya tenía en materia de personal. El municipio se ha quedado sin responsable de la Intervención Municipal, debido a la situación de incapacidad temporal de la viceinterventora, que a su vez estaba supliendo a la interventora, también de baja laboral.

Esto supone un grave problema para el municipio, ya que sin la presencia de alguien al frente del Servicio de Intervención es prácticamente imposible avanzar en infinidad de proyectos y en el día a día de la gestión del Consistorio.

“Esto lo paraliza absolutamente todo”, dice la alcaldesa de Puerto Real, Aurora Salvador. Ella misma hace referencia a los muchos proyectos que se quedan estancados, desde licitaciones pendientes a los presupuestos municipales en elaboración. “Lo que más nos preocupa es la nómina de la plantilla”, manifiesta Salvador.

Sobre este asunto, hay que recordar que la pasada semana varios sindicatos habían convocado una protesta frente a la Casa consistorial por el retraso en el pago de las nóminas. Esa concentración, que finalmente se aplazó “por el momento”, tras una reunión de última hora de los representantes sindicales con la alcaldesa y la intervención municipal, que procedió a fiscalizar las nóminas de los trabajadores, que cada mes se presentan con reparos que la alcaldesa acaba levantando.

Otro tema que también preocupa en el equipo de gobierno local son los contratos para las más de cuarenta actuaciones que se pretenden poner en marcha en el municipio, gracias a la modificación presupuestaria de alrededor de tres millones de euros, que se aprobó a principios de octubre.

Son actuaciones de calado que deben estar finalizadas y facturadas antes del 31 de diciembre de 2025, lo que se antoja muy complicado si no se cubre la plaza en la Intervención cuanto antes.

“Estamos buscando soluciones”

El equipo de Gobierno, especialmente la alcaldesa y el responsable de Recursos Humanos, Antonio Romero, llevan toda esta semana buscando una alternativa para cubrir esa plaza. Se ha solicitado al Gobierno central, al tratarse de una habilitada nacional, y se ha buscado asesoramiento en otras instituciones como la Diputación de Cádiz.

“El problema que nos encontramos es que hay poco habilitados y los que hay, en muchos casos, ya tienen acumulación de funciones”, explica la alcaldesa. Mientras no se cubre esa plaza, el Ayuntamiento ha publicado un anuncio en la Sede Electrónica para cubrir, con carácter temporal, el puesto de Intervención, reservado a personal funcionario de Administración Local con habilitación de carácter nacional. La intención es dar cobertura al mismo mediante nombramiento provisional, comisión de servicios o acumulación de funciones.

También se está sondeando dentro del Ayuntamiento a los funcionarios que cumplen con el perfil necesario para ocupar ese puesto. “Sería algo temporal y contaría con el asesoramiento y guía de la Diputación de Cádiz, en caso de que lo necesitase, puesto que la administración provincial ha ofrecido esa ayuda”, apunta la alcaldesa.