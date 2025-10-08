Puerto Real aprueba una modificación presupuestaria de unos tres millones para más de cuarenta actuaciones

Este miércoles se ha celebrado un pleno extraordinario en el Ayuntamiento de Puerto Real, para la aprobación de dos modificaciones presupuestarias, que en total suman alrededor de tres millones de euros.

Según ha explicado en la sesión el teniente de Alcaldesa de Hacienda, José Alfaro, el Consejo de Ministros ha aprobado una subida de la PIE (Participación en los Ingresos del Estado) para este 2025, que tendrá además continuidad, por la que al Ayuntamiento de Puerto Real recibirá unos 2,5 millones de euros más, que se sumas a los más de 11,5 millones que ya recibía.

“Ese ha sido el motivo por el que hemos optado por no continuar adelante con el proyecto de presupuestos para el 2025, y centrarnos en los presupuestos de cara a 2026”, dijo Alfaro. No obstante, para disponer de ese crédito adicional este año, se ha llevado a pleno una modificación presupuestaria de suplemento de crédito y crédito extraordinario, que se ha divido en dos partes.

Una, por valor de 247.030 euros, en la que se incluían las actuaciones que contaban con informe desfavorable de la Intervención Municipal, y en la que se contemplan actuaciones como: la actualización del encargo de infraestructura verde (parques y jardines), la limpieza de la calle Proa en el Río San Pedro, y la limpieza y desbroce de otras zonas verdes del municipio.

El otro bloque, con una cantidad de 2.612.767 euros, se va a destinar a más de cuarenta actuaciones, tras realizar un análisis en todas las unidades administrativas para conocer sus necesidades más urgentes.

Una importante partida se va a destinar a compras: señales de tráfico, asientos para el Centro Cultural Rosa Butler, montacargas para el Teatro Principal, el sistema contraincendios de la Caseta Municipal, material deportivo y equipos informáticos, entre otros.

Una operación que se ha incluido es la compra del Centro Cívico del Barrio Jarana, que actualmente es la EPSUVI y del que hace uso el Ayuntamiento. “Será también una forma de dotar de liquidez a la Empresa Pública de Suelo y Vivienda, y que esta deje de pagar impuestos municipales por un edificio que no usa”, dijo Alfaro.

Otra partida se destinará a contratos de asistencias técnicas. En él se incluye uno para el estudio de las vigas del Pabellón Municipal de Deportes, el proyecto del Parque de la Batalla del Trocadero, uno de rehabilitación energética del CAM y un primer estudio sobre los carriles bici del municipio.

Habrá obras de mayor envergadura, principalmente de reasfaltado. Se intervendrá en las avenidas de Argentina y de la Universidad, y en la creación de la rampa de acceso a la parroquia María Auxiliadora.

Por otro lado, se incluyen partidas para el montaje y desmontaje de los postes de la calle de la Plaza, la instalación de cámaras de vigilancia, islas de sombra en distintas plazas, la instalación de semáforos adaptados a personas con discapacidad visual y la reposición de mobiliario urbano y árboles en centros educativos, entre otros proyectos.

Todas estas obras deberán estar finalizadas y facturadas antes del 31 de diciembre de 2025, y es ahí donde los grupos de la oposición ha mostrados sus dudas. No obstante, la abstención de la oposición en bloque y el voto favorable del equipo de gobierno (La Confluencia de Izquierdas y Adelante Andalucía), ha permitido que ambas modificaciones saliesen adelante.