El Ayuntamiento de Puerto Real lamenta el fallecimiento de una mujer en la playa de La Cachucha

El Ayuntamiento de Puerto Real ha expresado su más profundo pesar por el fallecimiento de una mujer ocurrido en la tarde de ayer en la playa de La Cachucha y traslada sus condolencias a familiares y allegados en estos momentos tan difíciles.

El propio Ayuntamiento, tras las críticas que ayer recibío el servicio de vigilancia y salvamento, ha emitido un comunicado en el que explican que "las socorristas del servicio de vigilancia escucharon gritos de auxilio y localizaron a una bañista fuera de la zona balizada. En ese momento, se lanzaron al agua para proceder al rescate, avistando a una segunda persona flotando boca abajo a mayor distancia".

En el relato del Consistorio, que dista mucho de lo que ayer contaban quienes se encontraban en la playa, se explica que "una de las socorristas rescató a la primera víctima, mientras la otra se dirigió a la segunda. Ambas presentaban una complexión robusta, lo que dificultó las maniobras. Un ciudadano que se encontraba en la playa acudió en ayuda del equipo, y entre los tres lograron trasladar a ambas mujeres hasta la orilla".

Ya en tierra, la primera víctima expulsó agua y recuperó rápidamente la consciencia tras recibir asistencia inicial. La segunda víctima no respondió a las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), que se prolongaron durante 45 minutos. El personal sanitario, que llegó a los cinco minutos de iniciarse la RCP, continuó las maniobras sin éxito. Finalmente, el equipo médico certificó el fallecimiento y el cuerpo fue trasladado al módulo de playa hasta la llegada del médico forense.

"La mujer superviviente fue trasladada al hospital. Según su testimonio, ambas —hermanas de unos 70 años— se encontraban en el espigón cuando la fallecida resbaló y cayó al agua, lanzándose la segunda para socorrerla, sin recordar nada más de lo ocurrido", dice el Ayuntamiento

Desde el Consistorio se reconoce la "rápida intervención y profesionalidad" del personal de salvamento, así como la colaboración ciudadana, y reitera su compromiso con la seguridad en las playas del municipio. La alcaldesa, Aurora Salvador, acompañada de Antonio Gil, concejal de playas, se personaron rapidamente en la playa, ofreciendo su apoyo a los familiares.