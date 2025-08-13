Muere una bañista en la playa de la Cachucha, en Puerto Real

Una bañista de unos 70 años falleció el martes por la tarde en la playa de la Cachucha de Puerto Real, según ha informado el 112, servicio de la Agencia de Emergencias de Andalucía adscrita la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta.

A las 16:45 horas, el 112 recibió varias llamadas de socorro que alertaban de dos mujeres a las que habían sacado del agua con síntomas de ahogamiento y a las que estaban realizando las técnicas de reanimación cardiopulmonar en los módulos de socorristas. Desde el 1-1-2 se activó al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Policía Nacional y a la Policía Local.

Una de las bañistas falleció, según ha confirmado la Policía Nacional, mientras que otra, también de la misma edad, fue evacuada por los servicios sanitarios a la UCI del Hospital Puerta del Mar. Hasta el lugar se desplazaron un equipo médico y una Dispositivo de Cuidados Críticos y Urgencias (DCCU).