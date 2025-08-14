AxSí Puerto Real califica de "insolidaria y caprichosa" la subida de sueldos del equipo de gobierno

El portavoz de Andalucía Por Sí en Puerto Real, Alfredo Fernández, ha hecho público un decreto de la Alcaldía en el que se "actualizan" los salarios del equipo de gobierno de la Confluencia de Izquierdas y Adelante Andalucía al 0,5% con carácter retroactivo desde enero de 2024. Esto supone para los andalucistas “una subida de sueldos, a todas luces insolidaria, vistos problemas en las nóminas de la plantilla municipal, que continúan agravándose".

El edil ha vuelto a incidir en lo “insolidario” que resulta el perjuicio continuo en los conceptos retributivos del personal municipal “mientras la alcaldesa por decreto continúa subiendo su sueldo y el de sus compañeros como un capricho de verano, evitando así que tenga conocimiento público, haciendo lo posible para ocultarlo a la ciudadanía”. En este sentido, el portavoz andalucista ironiza sobre la rapidez en ejecutar la medida: "Si de lo que se trata es de sus propios bolsillos todo se gestiona rápidamente y sin ninguna excusa".

Todo esto ocurre, según Fernández, mientras aumenta el enfado de los sindicatos con la gestión de los recursos humanos del Ayuntamiento, que provoca grandes carencias de los servicios públicos, problemas en la plantilla de la Policía Local, suspensión de actividades de verano debido a la falta de personal; una situación que pone en jaque la gestión municipal mientras que el gobierno de Aurora Salvador se preocupa en subirse los sueldos con una alevosía inaudita en este Ayuntamiento”.

Para Fernández, “se está demostrando que la gestión que les interesa se prioriza con decretos, mientras que los problemas diarios como es el del personal municipal se duermen en un cajón con promesas de solución que no llegan a ninguna parte demostrando una vez más la incapacidad de un gobierno de la Confluencia y Adelante caprichoso e insolidario que no está a la altura de lo que esta ciudad se merece”.

Rencuerdan en AxSí que, ante la ausencia de pluses y conceptos en las nóminas de los concejales y alcaldesa, éstos reciben íntegramente y sin reducción su retribución mensual, “y haciéndose valer de la ley, que permite seguir subiendo el sueldo, lo aprovechan en beneficio propio y mediante decreto, cuando podía haber dejado paralizado este decreto hasta la resolución de un conflicto laboral que ya se está alargando demasiado sin tener prevista una solución a corto ni medio plazo".

Para finalizar, el portavoz andalucista ha pedido a la alcaldesa de la localidad que encabece ella misma la resolución del conflicto laboral del Ayuntamiento y que se preocupe más de los problemas de la ciudadanía a la que representa que de los intereses particulares de los miembros de la Confluencia y Adelante, que continúa alargando la agonía a la que se está sometiendo a la plantilla de trabajadores municipales.