AxSí Puerto Real: “Más de 9 millones para pagar deuda y ni un euro a la gente”

El portavoz de Andalucía Por Sí en Puerto Real, Alfredo Fernández, ha valorado el pleno extraordinario, en el que su formación ha votado a favor del expediente de amortización de más de nueve millones de euros de la deuda financiera del Ayuntamiento con cargo al remanente de tesorería, lamentando que la Confluencia “haga lo contrario de lo que prometió”.

Para Alfredo Fernández, “esta amortización va a suponer una bajada de la deuda que tienen que pagar los puertorrealeños generada por la mala gestión de los gobiernos de Izquierda Unida durante décadas. Nuestro compromiso siempre ha sido el de bajar la deuda, estemos gobernando o en la oposición, porque entendemos que es el camino para prestar mejores servicios reduciendo la asfixia financiera que compromete el día a día de la gestión municipal, es por ello que hemos votado a favor de esta medida”.

A su vez, los andalucistas no han dejado pasar la oportunidad de “lamentar el cambio de discurso de los miembros de la Confluencia de Izquierdas, ahora en el poder, puesto que afirmaban tener un proyecto que invertiría en las necesidades de la gente y no en pagar deuda a los bancos”.

“Nos sorprende que ahora hayan tomado conciencia de algo que cuando estaban en la oposición criticaban respecto a la reducción de la deuda, poniendo de manifiesto que el dinero del remanente, es decir, lo que al Ayuntamiento no se gasta a final de año, no podía entregarse a los bancos, sino que tenía que invertirse en el pueblo. Un argumento totalmente populista al que ahora tiene que enfrentarse y actuar de la manera que siempre han criticado”, asevera Fernández.

“Desde Andalucía Por Sí hemos votado a favor de esta medida porque entendemos que es la mejor opción para aliviar la situación económica del Consistorio. Sin embargo, no podemos obviar la contradicción de la alcaldesa y el actual concejal de Hacienda, que durante años vienen rechazando y asegurando que, si ellos gobernaban, estos recursos se invertirían en proyectos para la gente. Hoy ha quedado demostrado que utilizaron este asunto con un interés electoral”.

De igual forma respecto a este asunto, asegura que la formación andalucista sigue esperando a que el equipo de Gobierno presente un borrador de presupuestos para su debate y su aportación por parte de los grupos municipales, ya que Puerto Real sigue teniendo el presupuesto municipal prorrogado desde 2023. Un auténtico “descontrol y despropósito financiero que “no está estableciendo las prioridades que necesita la localidad, sin olvidar que todavía estamos esperando ese pacto fiscal que prometió el señor concejal de Hacienda, José Alfaro”, recuerda.

Por último, Alfredo Fernández ha reclamado diálogo, lealtad y seriedad a un equipo de gobierno en minoría que hasta ahora ha demostrado estar alejado de las necesidades diarias del pueblo de Puerto Real y le vuelve a tender la mano para alcanzar acuerdos realistas por el bien de la gente.

¿En qué consiste la operación?

Tras la operación aprobada por el pleno, se van a amortizar algo más de 9,5 millones de euros con cargo al remanente de tesorería obtenido de la liquidación de los presupuestos del ejercicio 2024. Hay que señalar que la deuda financiera municipal (en términos de volumen de deuda viva), supera el límite máximo para concertar operaciones de crédito. Se sitúa exactamente en el 134%. Concretamente, el endeudamiento bancario del municipio es de 61,5 millones de euros, más el tipo de interés que se aplica en cada una de las operaciones concertadas.

Actualmente, el Ayuntamiento mantiene tres operaciones concertadas con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) en tres entidades financieras distintas. La de mayor volumen es la firmada en 2019 para agrupar los préstamos anteriores a 2018, con una capital 51.897.600 euros. Esta vencerá en el año 2042

Las otras dos que existen, que son las que se pretenden cancelar con la operación que se someterá a votación el próximo martes, son: un crédito de 498.874 euros (la cantidad que queda pendiente de los 4,5 millones que se solicitaron en 2019 para cubrir vencimientos anuales de préstamos y pago a proveedores) y otro mayor, de 9.031.934 euros (cantidad pendiente de amortizar del crédito de 11,2 millones firmado en 2021, para cubrir la deuda pendiente con la Agencia Tributaria y la Seguridad Social).

De este modo, la cancelación anticipada de la deuda financiera por el importe de 9.530.809 euros, permitirá reducir el volumen de endeudamiento del Ayuntamiento, y aliviar la carga de los vencimientos previstos para los próximos años.