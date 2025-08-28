AxSí: "La delegada de Salud tiene que dar la cara ante los vecinos del Río San Pedro”

El portavoz de Andalucía Por Sí en Puerto Real, Alfredo Fernández, también ha denunciado la “precaria situación sanitaria” que sufre la localidad, y que en las últimas semanas se ha agravado con “el problema alertado por los vecinos sobre la falta de atención en ambulatorio del Río San Pedro”.

Recuerda el portavoz andalucista que “dos centros de salud de la localidad se siguen cerrando en horario de tarde en época estival a pesar de la demanda existente”. Una situación que, a juicio del andalucista, provoca un colapso tanto en las urgencias del centro de salud Ribera del Muelle (el único que permanece abierto por las tardes) como en las del Hospital Universitario de Puerto Real.

Fernández, que estuvo presente en la concentración celebrada en la barriada, dice que pudo comprobar sobre el terreno “el malestar de los vecinos y el miedo creado por la posibilidad de que el centro cierre sus puertas definitivamente”.

Por ello, exige a la delegada territorial de Salud de la Junta de Andalucía en Cádiz, Eva Pajares y al Partido Popular “que den la cara”. Demanda para los vecinos “explicaciones y garantías suficientes de que el centro va a estar cubierto con el personal sanitario que necesita”.

Así, los andalucistas solicitan que la delegada de Salud se comprometa por escrito con los vecinos, y “que se dé solución a un problema que afecta a casi 6.000 personas residentes en el barrio, y que se siente huérfanas de sanidad pública y de calidad, garantizando la asistencia con personal y horarios suficientes”