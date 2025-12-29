Aurora Salvador: "Ha sido un año complicado, pero esencial para sentar las bases del futuro de Puerto Real"

La alcaldesa de Puerto Real, Aurora Salvador, ha presentado este lunes el balance de gestión del año 2025 en un encuentro informativo con medios de comunicación, destacando un “ejercicio de consolidación que sienta las bases para el impulso de 2026”. Según la primera edil de la Villa, el Consistorio cierra el año con una “reducción de la deuda municipal de 43 millones de euros, a los que se suman otros 30 millones de deuda liquidada en la empresa pública EPSUVI, permitiendo el desbloqueo de proyectos de vivienda pública como la reforma de los 14 inmuebles en la Cruz de la Degollada”. Este saneamiento permitirá diseñar un presupuesto para el próximo año que “crecerá en 8 millones de euros”.

Hay que recordar que, hasta la fecha, el municipio de Puerto Real mantiene prorrogados los presupuestos del 2023, aprobados por la anterior corporación, por lo que contar con un documento propio se ha marcado como el principal reto del equipo de gobierno de cara al 2026.

Esta solvencia económica que detalló la alcaldesa, sumada a la gestión de los fondos europeos FEDER mediante la estrategia EDIL (Estrategia de Desarrollo Integrado Local), “garantiza el desarrollo del Plan Puerto Real Ciudad Viva”, aseguró Salvador.

Bajo este plan se engloban actuaciones fundamentales como la construcción de 23 viviendas de VPO, la rehabilitación de las viviendas de Lazareto (con mejoras energéticas y de sostenibilidad), la segunda fase del mercado de abastos, la culminación de las obras del Teatro Principal, la recuperación del IMPRO o la cesión de la Bodega Campuzano a la Universidad de Cádiz.

En el repaso a la gestión de la plantilla municipal, Aurora Salvador ha detallado la estabilización de 42 plazas para convertir empleo temporal en fijo y la culminación de la negociación del nuevo convenio colectivo y el acuerdo regulador, que sustituyen a los de 1996. “También se han desarrollado las ofertas de empleo público de 2021, 2022 y 2023, las primeras convocadas en década y media, junto a la aprobación de la primera ordenanza municipal de ayudas de emergencia social para ofrecer un marco transparente en la atención a las familias”.

Puso de manifiesto la alcaldesa que a lo largo de este año 2025 se han redactado los planes de emergencia territorial, de incendios forestales y maremotos, además del plan local de salud, el de arbolado, el de pacificación de entornos escolares, el estratégico de subvenciones y el plan corresponsal con sus campamentos de verano.

“En materia urbana, el plan extraordinario de limpieza ha triplicado su presupuesto, ejecutándose de forma paralela a las mejoras en parques infantiles, acerados, calzadas y la recuperación de la playa de los Espigones y la reforestación del Parque Natural de Las Canteras junto a la participación ciudadana”, dijo.

A esto sumó que la gestión de 2025 incluye la mejora de espacios culturales como el Centro Cultural Rosa Butler, el Teatro Principal y la caseta municipal. También la adhesión a la Red Andaluza de Teatros y la apertura de un nuevo vivero de empresas del CEII Bahía de Cádiz. “Se ha mantenido el impulso a la creación de grupos motores de juventud y mayores, así como el mantenimiento de centros educativos e instalaciones deportivas”, apostilló

De cara al próximo año 2026, la alcaldesa aseguró que se pondrán todos los esfuerzos en proyectos de relevancia como la ejecución de la segunda fase de la Plaza de Abastos, la finalización de las obras de la Casa de las Columnas y la puesta en marcha de un plan para analizar la rehabilitación del Pabellón Municipal de Deportes. “Estas inversiones permitirán además que EPSUVI gestione un parque de vivienda, duplicar el mantenimiento de parques y jardines, sumar 1.600.000 euros a limpieza viaria y 500.000 euros para el arreglo de acerados y calzadas”, añadió

“Ha sido un año complicado pero esencial para sentar las bases del futuro de Puerto Real. Hemos trabajado con esfuerzo para consolidar nuestras cuentas y servicios, y confiamos en que los ciudadanos valoren este impulso que nos permitirá culminar grandes proyectos en 2026”, concluyó la alcaldesa.