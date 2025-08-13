El arte abstracto ocupará el Centro Cultural San José de Puerto Real

El arte abstracto va protagonizar la próxima cita con la cultura en el Centro Cultural Iglesia de San José. Será de la mano de del Taller Experimental de Arte Contemporáneo (TEAC) de Puerto Real, que dirige el artista Caco Nelson. Él, junto a la alcaldesa de la ciudad, Aurora Salvador, y algunas de las personas que forman parte del mismo, han presentado la exposición que se inaugura el próximo jueves 14 de agosto, a las 10:00 horas. Para dar una muestra de la originalidad que se espera ofrecer en la muestra, durante la presentación, todos los participantes, también lo hicieron con atuendos que sorprendieron.

El Taller de Arte Contemporáneo, está situado en el Centro de Educación Permanente 'Inspector Francisco Poveda', en Marina de la Bahía y lleva funcionando desde el año 2021. En estos cuatro años de recorrido, Caco Nelson, ha tenido que ir construyendo una metodología para poder crear pintura abstracta que permita “producir la magia de la creación y la expresión de sentimientos, emociones y conceptos”.

Son 87 obras las que se exponen, realizadas por las doce personas que forman parte del taller y recogen una gran diversidad en su ejecución, por haberse realizado con procesos muy dife-rentes; así hay obras lineales y otras muy intuitivas en las que cuando se inicia el proceso no se sabe cómo será su finalización. La exposición pretende que el visitante tenga una mirada serena sobre cada una de las obras.

Ésta es la primera exposición colectiva y colaborativa que hace el TEAC. Fruto del trabajo de un año de este colectivo, será también la primera exposición colectiva de pintura abstracta que se realiza en Puerto Real. Podrá visitarse desde el 14 al 31 de agosto en horario de 10:00 a 14:00 h en el Centro Cultural San José.