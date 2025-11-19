Alumnos del Colegio Juan XXIII abren la segunda campaña de reforestación de Las Canteras

Este miércoles ha dado comienzo una nueva campaña de reforestación del pinar de Las Canteras. Es la segunda temporada que se pone en marcha, y de nuevo el Ayuntamiento de Puerto Real ha contado con los escolares de la Villa en una iniciativa de concienciación medioambiental. “Ahora, tras las magníficas lluvias de la pasada semana, se dan las condiciones perfectas”, explicaba el edil Arbolado, Antonio Gil, en el inicio de la actividad que se ha adelantado respecto al pasado año. “En este tiempo hemos aprendido mucho y ahora, en la segunda campaña de reforestación, vamos a ponerlo en práctica y a corregir errores”, explicaba el edil.

Los primeros en acudir al monte público han sido los alumnos de quinto curso de Primaria del colegio Juan XXIII, dentro de la actividad ‘Reforestando nuestros pinares’, incluida en la Oferta Educativa Municipal para este curso. Por ello, desde el Ayuntamiento se agradece también la implicación de los centros educativos que han solicitado participar. Para el Consistorio es clave “la educación ambiental para que las nuevas generaciones comprendan el valor de nuestros espacios naturales, y que sean conscientes de que, tras el trágico incendio, se están estamos coordinando esfuerzos para devolver la vida a Las Canteras”.

Escolares del Juan XXII atienden las explicaciones del personal de la Brigada Municipal de Medio Ambiente / C. P.

Pero esta actividad no es solo trabajo de los escolares que han recibido lecciones prácticas de los operarios de la Brigada Municipal de Medio Ambiente, que están muy implicados en la reforestación; también de todas las personas voluntarias que están contribuyendo tanto en la reforestación como en el riego.

Hoy también se han unido a los escolares voluntarios de entidades que desde el principio han estado colaborando. Algunos son vecinos que lo hacen de forma voluntaria, y otros pertenecen a colectivos como Ecologistas en Acción, El Pulmón de la Bahía o el CEAR (Comisión Española de Ayuda al refugiado) que se han volcado con la iniciativa.

Entre todos han plantado distintos ejemplares de especies autóctonas, como pinos, encinas, algarrobos, alcornoques, sabinas, enebros, coscojas, acebuches y madroños. “La participación ciudadana y la colaboración entre instituciones, como en este caso la Junta de Andalucía, son claves en la recuperación y conservación de nuestros espacios naturales”, añadió Gil.