Puerto Real/La actriz y cineasta de Puerto Real, Alex de la Croix será la pregonera del ‘Orgullo Puertorreaño 2025’. Considerada un icono de la cultura queer, la joven, nacida en la Villa y actualmente residente en Madrid donde desarrolla con gran éxito su carrera en distintos ámbitos, será quien abra la fiesta en la Plaza Rafael Alberti, el sábado 5 de julio.

El anuncio se hizo ayer domingo en la sede del Club Social Exartes, que abrió sus puertas a la Asociación Amare LGTBIQ+ para presentar tanto el programa como el cartel del mes del Orgullo, creado por Daniel Muñoz. Para esta edición, el cartel refleja una colorida estampa de Puerto Real, sin la presencia de personas para “huir de las etiquetas”, según dijo su autor tras descubrir la obra junto a la alcaldesa.

Presentación del cartel del Orgullo Puertorrealeño 2025 / C. P.

El programa, que arrancaba con la presentación del propio cartel, lo presentaba el presidente de la Asociación Amare, José Manuel Acosta, que es la entidad que lo organiza con la ayuda del Ayuntamiento. El primero de los eventos será institucional, con el habitual despliegue de la bandera arcoíris en el patio de la Casa Consistorial. Será este martes 17 de junio a las 12:00 horas. Un día más tarde, el miércoles 18 de junio a las 18:00h, será en la Asociación Diaconía donde se lleve a cabo el taller sobre ‘Diversidad afectivo-sexual y de géneros’.

Otro taller se impartirá en el Centro Cultural Rosa Butler, el 19 de junio a las 19:00 horas. En este caso el tema elegido es: ‘El placer es mío. Encuentro con el cuerpo y las emociones. Descubre tu sexualidad, exprésate sin barreras’.

Como ya es habitual en el programa del Orgullo, se mantendrá el plano gastronómico con las presentaciones de la Palmera del Orgullo de la Trufa y la del Helado del Orgullo, en La Valenciana. A esto se suma este año el ‘Vino del Orgullo Puertorrealeño’, a cargo de la vinoteca ‘Con Sedimento’, el 23 de junio a las 20:00 horas en el Bar La terracita.

El deporte volverá a estar presente con el llamado ‘Sport Pride’, que el 27 de junio tendrá ligar en el Complejo Municipal de Piscinas, de 17:00 h a 23:00 horas. La Asociación Amare LGTBI volverá a unirse al Ateneo Republicano, fusionando los actos del Orgullo con el ciclo de cine de los ateneístas. Así el 2 de julio se proyectará en el Centro Cultural Rosa Butler la película Crossing.

Será el primer fin de semana de julio cuando los eventos del Orgullo Puertorrealeño alcancen su máxima dimensión. Habrá un show de monólogos en el Teatro Principal el jueves 3 de julio, bajo el nombre de ‘Gamberras, homosexuales, vagos y maleantes”.

El viernes 4 de julio, coincidiendo además con la Noche Blanca, se inaugurará en el Centro Cultural San José la exposición ‘Dando la Cara’, en el que se recogen retratos de referentes del colectivo LGTBIQ+ de la provincia de Cádiz.

La gran fiesta de este año se ha programado para el sábado 5 de julio, y contará con el ‘Desfile del Orgullo’. Partirá a las 20:30 horas del parque de El Porvenir, y recorrerá las calles Sagasta, Barragán, San Fernando, San José y Ancha, hasta llegar a la Plaza Alberti.

Allí tendrán lugar las actuaciones de Deena Citron, Comerranas y Dj Nazaret Sánchez, una vez que se produzca el pregón de Alex de la Croix. La pregonera, que no pudo asistir al acto por cuestiones de agenda, sí que envió un mensaje a quienes asistieron a la presentación.

“Quiero daros las gracias por haberme elegido pregonera, que me hace muchísima ilusión, porque me encanta mi pueblo, me encanta mi tierra y me encanta Puerto Real tracatrá”, decía. Agradecía a la Asociación Amare y al Ayuntamiento el que hayan confiado en ella para el pregón y “por llevar a cabo esta iniciativa desde hace ya 8 años, porque se está reivindicando, representando al colectivo y se está celebrando. Os espero el 5 de julio”, terminaba.

Con una actuación de Noemí Goma, tanto al inicio cono al final del acto, se cerraba la primera fiesta del orgullo de Puerto Real, que ya es visible en la calle de la Plaza que se está decorando con las distintas banderas que representan al colectivo.