Los afectados por el corte de agua en Puerto Real pueden reclamar el gasto del agua embotellada, servicios de lavandería y comidas

FACUA Cádiz recuerda a los vecinos de las barriadas de Puerto Real que tienen derecho a reclamar por los perjuicios que les haya ocasionado el corte de agua sufrido desde la madrugada del pasado domingo.

La asociación informa a los usuarios de que la normativa vigente reconoce el derecho a exigir a la empresa suministradora el pago de los daños y perjuicios derivados de la falta de suministro. Entre ellos, puede incluirse el coste del agua embotellada que se hayan visto obligados a adquirir, las facturas de servicios de lavandería o el importe de comidas realizadas en establecimientos de hostelería cuando estas se hayan debido a la imposibilidad de utilizar el agua en sus domicilios.

Aun cuando el Reglamento de Suministro Domiciliario de Agua sólo contempla de forma expresa el derecho de los usuarios a reclamar el reintegro de la parte proporcional de la cuota fija del servicio cuando la interrupción supere los nueve días de duración, FACUA Cádiz considera que el Ayuntamiento de Puerto Real debe articular una compensación económica para todos los usuarios afectados, mediante la aplicación de un descuento específico en la próxima facturación, habida cuenta del carácter esencial del suministro de agua y de la prolongada duración de la incidencia.

La situación actual evidencia, además, las deficiencias en el mantenimiento de la red de transporte de agua, pese al considerable coste que los usuarios abonan en sus facturas en concepto de inversión en infraestructuras. Incidencias de esta naturaleza ponen de relieve una gestión inadecuada de los recursos destinados a la mejora y conservación de la red.

Asimismo, FACUA Cádiz recuerda que la normativa vigente, en concreto el artículo 19 del Reglamento de Vigilancia Sanitaria y Calidad del Agua de Consumo Humano de Andalucía, impone a la empresa la obligación de contar con un plan de suministro alternativo para situaciones excepcionales como la presente. Dicho suministro alternativo debe garantizar la distribución de agua envasada o mediante cisternas, depósitos u otros elementos móviles, de modo que se cubran las necesidades básicas de la población mientras el servicio ordinario permanezca interrumpido.

En este contexto, FACUA Cádiz solicita igualmente que tanto el Ayuntamiento de Puerto Real como la empresa suministradora informen de manera clara y detallada a la ciudadanía sobre lo ocurrido: cuál ha sido la causa concreta de la avería, qué actuaciones se están llevando a cabo para su resolución, qué medidas de previsión y de actuación están previstas para este tipo de situaciones y por qué no se han aplicado de forma eficaz en esta ocasión. La población afectada tiene derecho a disponer de información transparente acerca de la gestión de una incidencia que afecta a un servicio básico esencial.

Los usuarios que deseen reclamar deben dirigirse directamente a la empresa suministradora, GEN, que está obligada a disponer y facilitar el modelo oficial de hoja de reclamaciones. Los afectados que sean socios de FACUA Cádiz pueden contactar con el servicio jurídico de la organización para que sus reclamaciones se formulen en su representación.

Por último, la asociación recuerda a los usuarios afectados por el corte de suministro que pueden contactar con FACUA Cádiz para aclarar sus dudas o recibir asesoramiento, llamando al teléfono de atención a los consumidores 688 954 954 o a través del correo electrónico cadiz@facua.org. También pueden acudir presencialmente, si así les interesara, a la oficina situada en la Avenida Andalucía, 88 de Cádiz.