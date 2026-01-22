Adelante Andalucía Puerto Real y La Confluencia llevarán a pleno una moción para intentar frenar el desalojo de la Isla del Trocadero

Adelante Andalucía Puerto Real, junto a La Confluencia de Izquierdas, llevará al próximo Pleno municipal una moción para exigir a la Demarcación de Costas del Estado que “detenga de inmediato” el proceso de desalojo iniciado en la Isla del Trocadero, que afecta a 159 casetas y “pone en jaque a más de un centenar de personas que viven de la pesca artesanal”.

La apertura de los expedientes, acordada el pasado 12 de enero, concede apenas diez días para abandonar el terreno y desmontar las construcciones, “una decisión que ha caído como un jarro de agua fría entre las personas afectadas, muchas de las cuales aseguran no haber tenido conocimiento previo del procedimiento”, dice Adelante.

El portavoz de Adelante Andalucía Puerto Real, Antonio Gil, señala que “nadie discute la necesidad de proteger el Trocadero ni de recuperar el dominio público”, pero advierte de que hacerlo “a las bravas” y sin alternativas “solo sirve para crear un conflicto social enorme para los vecinos y vecinas de La Villa. El Trocadero no es un solar vacío, es un espacio natural valiosísimo y, al mismo tiempo, el sustento de muchas familias”, defiende Gil.

La moción recuerda que no es la primera vez que se intenta abordar esta situación y que los anteriores intentos de regularización “fracasaron precisamente por la falta de voluntad política y de un proyecto serio que ofreciera alternativas reales”. Además, subraya el enorme valor ecológico, histórico y cultural de la Isla del Trocadero, considerada uno de los mayores reservorios de biodiversidad del sur de Europa. “La pesca artesanal forma parte de nuestra identidad como pueblo. Aquí no estamos hablando de una actividad ilegal oportunista, sino de una tradición histórica que ha cuidado este entorno mucho antes de que llegaran los despachos y los expedientes”, señala Gil, quien ha insistido en que “no se puede expulsar a la gente sin ofrecerle una alternativa digna”.

La propuesta que se elevará al pleno reclama, como primer paso, la suspensión temporal de los desalojos para abrir un marco real de diálogo. Adelante Andalucía y La Confluencia apuestan por un proyecto integral que combine la recuperación ambiental del Trocadero con la regulación de la pesca artesanal y soluciones consensuadas para las personas que trabajan en la zona. “La solución no pasa por arrasar, sino por planificar, dialogar y coordinar a todas las administraciones. Costas tiene que sentarse a hablar con el Ayuntamiento, con la Junta, con la Universidad y con los colectivos sociales y ecologistas”, defiende el portavoz local.

La moción también reclama una interlocución fluida y permanente con la Demarcación de Costas y recuerda que siguen pendientes otros problemas graves en el litoral de Puerto Real, como las afecciones en el Río San Pedro o el abandono de su borde litoral.

“Defender el Trocadero es defender nuestro patrimonio natural, pero también a la gente que lo ha mantenido vivo durante generaciones. Y en eso no vamos a dar ni un paso atrás”, concluye Antonio Gil.