Así son las casetas de pescadores del Trocadero que Costas pretende eliminar
Desde hace más de medio siglo, decenas de casetas se levantan en la Isla del Trocadero, en la que los pescadores guardan sus cañas, redes y demás utensilios para el trabajo en la mar. Ahora, la Demarcación de Costas de Andalucía-Atlántico ha puesto en marcha un amplio procedimiento administrativo para la recuperación del dominio público marítimo-terrestre. Quienes no dispongan de un título habilitante que ampare la ocupación, disponen de diez días para desalojar voluntariamente los terrenos y retirar las construcciones