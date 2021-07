Vuelven las protestas de Airbus al polígono El Trocadero

Las movilizaciones han vuelto a la planta de Airbus Puerto Real con una protesta “espontánea”, en la que de nuevo se ha cortado el acceso al polígono El Trocadero con una barricada de neumáticos a la que un grupo de trabajadores ha prendido fuego. Ha sido durante al concentración diaria que la plantilla celebra en la puerta de la planta puertorrealeña.

La protesta, que hacía ya semanas que no se repetía, al menos en estas condiciones, es fruto del hartazgo de la plantilla de Puerto Real que sigue viviendo con incertidumbre su futuro. Y es que las negociaciones en Airbus están de nuevo paralizadas. La reunión de este lunes, entre el comité interempresas y la dirección de la compañía se cerró nuevamente con la negativa de los sindicatos a firmar el acuerdo, y la que había prevista para hoy martes se acabó suspendiendo. Así, las negociaciones están otra vez en tiempo muerto y probablemente no se retomen hasta la semana que viene, aunque aún no hay fecha en el calendario.

Tampoco hay aprobado un calendario de movilizaciones. Este lunes, el comité de empresa se reunió para aprobar el que sería el noveno calendario contra el cierre de la planta de Puerto Real, pero solo se aportaron ideas por parte de Comisiones Obreras y CGT, que han quedado, de momento, sobre la mesa.

Quien sí ha movido ficha es la dirección de la empresa, que el pasado 1 de julio comunicó a la plantilla, mediante correo electrónico, las medidas unilaterales que va a tomar para solventar el problema del empleo en España, incluyendo el cierre de la planta de Puerto Real. Anunció que implementará algunas “medidas necesarias” para asegurar “el futuro y la competitividad” de las operaciones de Airbus en el país".

Una de ellas es la confirmación de la consolidación de las actividades en la provincia de Cádiz en un único centro de excelencia en la planta del CBC de El Puerto. Dice la empresa que la transferencia de paquetes de trabajo “comenzará lo antes posible”.

Esto permitirá "mantener todos los puestos ligados a la producción en la zona de Cádiz y maximizar el empleo para las otras funciones en el área de Cádiz. “Todos los empleados tendrán oportunidades dentro del grupo", asegura Airbus.

Explica Airbus que, a pesar de no poder transformar la propuesta del Gobierno y las Federaciones de CCOO y UGT en un acuerdo, "la empresa toma las decisiones más responsables socialmente, en las que prima, por encima de todo, la protección y continuidad del empleo y el mantenimiento de la carga de trabajo de Airbus en España y concretamente en Cádiz".

Además de esto, la empresa ha tomado la decisión de lanzar un ERTE de larga duración en la división comercial, a la que pertenece la planta de Puerto Real, y lanzará igualmente un nuevo "proceso de desvinculaciones voluntarias y/o movilidades para algunas áreas específicas del negocio donde haya excedentes". Como resultado, el actual proceso de ajuste para la división comercial y la de defensa, que impacta todavía a 460 trabajadores en España, finalizará “sin medidas forzosas”.