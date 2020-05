Puerto Real entra discretamente en la fase dos de la desescalada

Puerto Real ha estrenado este lunes la fase dos de la desescalada como el resto de localidades de la provincia de Cádiz y, salvo porque algunos bares han empezado a utilizar sus salones con reducción de aforo, la sensación es que todo sigue igual. La mayoría de avances que permite esta nueva etapa hacia la nueva normalidad no se han notado. La prudencia o la falta de recursos hacen que en la ciudad se tenga que esperar para disfrutar de playas, piscinas, teatros o instalaciones deportivas.

Es cierto que la desescalada tiene un cierto “retraso” en el sector hostelero. Muchos bares siguen aún cerrados a la espera de que la situación mejores y puedan recibir a los clientes con más garantías. Este lunes, levantaba la baraja El Calvo, pero solo para iniciar una profunda limpieza y ponerlo todo a punto para el 1 de junio, fecha en la que empezarán a atender a la clientela.

“Hemos preferido esperar y hacer las cosas con más calma. La situación es ahora muy complicada y queremos ir despacio”, decía Pedro Marchán, gerente del que es uno de los bares más antiguos de la ciudad. Junto a su equipo desinfectaba y limpieba todo el material del interior del bar y de la terraza. “Tenemos ganas de abrir porque la verdad es que ya estamos aburridos. Queremos volver a estar en la calle y empezar la temporada de verano que, en parte, hemos perdido”, dice Pedro. La Semana Santa o la época de los caracoles son fuerte en un establecimiento que no ha “descalado” nada.

Diferente ambiente había en el Bar Arca - Casa Ramón. Allí, diez días después de arrancar la fase uno decidieron probar con una terraza que lograron ampliar gracias a las facilidades del Ayuntamiento, y este lunes han abierto el salón interior con una reducción del aforo al 40%. “Lo hemos medido todo para mantener las distancias de seguridad y nos estamos adaptando poco a poco. Hoy el bar a estado lleno desde primera hora.

La verdad es que trabajamos el doble, damos el doble de vueltas para la mitas del público, pero lo importante es que podemos decir que estamos trabajando”, dice Conchi Moreno, una de las responsables del bar.

Desde este lunes se permite a las comunidades autónomas autorizar las visitas a las residencias de mayores y regular la manera en que se deben realizar. Sin embargo, esta regulación no ha llegado a la Residencia de Mayores Vedruna, que hoy tampoco ha permitido la entrada al centro de nadie que no sea empleado. “Hasta el momento nos ha ido muy bien y no queremos que la cosa cambia por las prisas. Esperaremos a que la Junta nos diga cómo podemos hacerlo, trabajaremos en implementar esas medidas antes de empezar a recibir a la gente. Los mayores están muy bien y muy bien atendidos, que es lo importante”, dicen en la dirección del centro.

La apertura de la piscinas recreativas al aire libre llega también en la fase dos, lo mismo que con las de uso deportivo, incluidas las cubiertas. Sin embargo. en Puerto Real, la Piscina Municipal de verano no abrirá sus puertas hasta el quince de junio, y se prevé que la cubierta lo haga ya en septiembre. Eso mismo ocurre con las playas. El Ayuntamiento ha optado por esperar a contar con el plan de la Junta de Andalucía, y a diferencia de otras localidades como El Puerto, San Fernando o Barbate, no abrirá sus playas

Los cines, teatros y auditorios reabren con un tercio de su aforo y butacas preasignadas. Aunque este no será el caso del Teatro Principal de Puerto Real o el Centro de Interpretación de la Cultura, que esperarán, como pronto, a la temporada de otoño.

Aún así, la provincia de Cádiz ha dado hoy un nuevo paso en la desescalada al alcanzar la fase 2, un avance hacia la llamada "nueva normalidad" con más apertura en las medidas de confinamiento, aunque de momento se deberán hacer siempre sin salir de la provincia. La Fase 2 amplía los horarios para pasear o hacer deporte. Se podrán realizar ambos a cualquier hora del día, excepto en las franjas reservadas para mayores y personas vulnerables. Esto es, de 10.00 a 12.00 y de 19.00 a 20.00 horas. No obstante la comunidad autónoma de Andalucía, podrá modificar estos horarios a causa de las temperaturas