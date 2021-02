Equo denuncia que Fiestas gastó más de 3.600 euros en la decoración "cutre" de una rotonda

El grupo municipal de Equo Verdes Puerto Real ha denunciado que el Ayuntamiento de Puerto Real, a través de la delegación de Fiestas, realizó la pasada de Navidad un contrato para decorar una rotonda en la barriada Río San Pedro por un importe que superó los 3.600 euros. Un trabajo que, además, califican de “cutre”.

Iván Canca, secretario de organización local de la formación verde, cree que el trabajo realizado por la empresa “deja mucho que desea”, y que eso no fue problema para que el concejal de fiestas, Alfredo Fernández, agradeciera en redes sociales a la empresa la labor realizada. “Parece que el edil o no se pasó a ver el trabajo realizado o no tiene mucho problema en despilfarrar dinero público", apunta Canca.

El grupo verde dice que estos contratos “de dudosa ejecución” recuerdan mucho a “las barrabasadas del antiguo gobierno andalucista, cuyo mayor exponente en despilfarro público fueron los alrededor de 200.000€ que se gastaron en publicidad, en un desaparecido diario en el que abundaban las fotos de la antigua alcaldesa".

Canca recuerda que ya se vivieron “despilfarros por clientelismo” hace varios años y “no vamos a permitir que se vuelva a esos tiempos”. Además, Equo dice que “basta con revisar fotos en redes sociales para darnos cuenta de que los protagonistas de este dudoso contrato coinciden con los que estuvieran implicados en significados expedientes de antaño, como el malogrado concierto de Andy y Lucas o el famoso Rock and Roll Star, que costó alrededor de 30.000€. Ambos contratos de los que se benefició una persona del entorno andalucista", asegura el grupo verde.

Para Equo, lo más triste de todo este asuntos, es que fue la juventud y vecinos y vecinas del Río San Pedro quienes con su esfuerzo altruista lograron que la barriada luciera dignamente las pasadas navidades, cubriendo la nefasta gestión del Ayuntamiento en este asunto.