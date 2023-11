El percusionista de Puerto Real, José Carlos Losada, en el 'Team Shakira' de los Grammy Latino

La Gala de los Grammy latinos, celebrada este jueves en Sevilla, ha tenido un indiscutible toque gaditano. No solo porque para la provincia vino, de la mano de Niña Pastori, el Grammy Latino al mejor álbum flamenco del año o porque en la apertura de la gala sonase, en la voz de Rosalía, ‘Se nos rompió el amor’, que el jerezano Manuel Alejandro compuso para la chipionera, Rocío Jurado.

En el plantel de artistas que ofrecieron su arte en la gala estaba el puertorrealeño José Carlos Losada. El percusionista acompañó a la colombiana Shakira en la interpretación de su tema ‘Acróstico’, tocando los timbales sinfónicos.

Tras su participación en la gala, Losada publicó en sus redes: “Ya por fin puedo contaros. He pasado unos días increíbles preparando esta increíble actuación con esta pedazo de estrella, Shakira, para los Latin Grammy. Afortunado de poder seguir sumando y trabajando de lo que me hace ser feliz, mi pasión: La música y la percusión. Gracias a todos los compañeros y al fantástico Team Shakira”.

Al artista le llego la oferta directamente del equipo de Shakira, y tras aceptarlo, comenzaron los ensayos. “Ha sido una experiencia inolvidable, de las más bonitas que he vivido”, dice el artista. “Yo me considero un currante que no busca nada pero que lo espera todo. Mi objetivo es seguir creciendo y ganarme la vida con lo que me gusta, que es la música”.

Desde que se emitió su actuación, a José Carlos no paran de llegarle felicitaciones públicas y privadas, como la de la Banda de Música Pedro Álvarez Hidalgo, en la que participa desde hace décadas.

SOBRE JOSÉ CARLOS LOSADA

Con 8 años, José Carlos Losada fue admitido en la Escuela de Música Maestro Pedro Álvarez Hidalgo de Puerto Real (Cádiz), donde cursó dos años de percusión con el profesor Andy Bustos. Después se incorporó a la Banda de Música Maestro Álvarez Hidalgo, vinculada a esta escuela, y actuó en conciertos, concursos y pasacalles, entre otros espectáculos. Gracias a esta formación también participó en otras entidades musicales, como las de Conil de la Frontera, Algeciras, Chiclana, El Puerto de Santa María o San Fernando.

Del 2005 al 2012 estudió el Grado Profesional de Percusión en el Real Conservatorio Profesional de Música Manuel de Falla de Cádiz. A lo largo de esos años, además de participar en la Big Band del Conservatorio, también colaboró con grupos de música clásica como el Coro y Orquesta ciudad de Cádiz, el Conservatorio Profesional Músico Ziryab de Córdoba, y con ensambles de percusión (grupos de percusión); y durante varios años fue percusionista solista en el Festival de Música Española de Cádiz con la Camerata Manuel de Falla.

Experiencia

En 2009 quedó en segunda posición en la final del Concurso Nacional PRK Percussion (Barcelona). El jurado de este certamen fueron El Piraña, Manu Masaedo, Carles Benavent y Farruquito. Para José Carlos Losada este concurso supuso un antes y un después en su carrera. Y es que a partir de este momento empezó a trabajar con músicos y artistas nacionales e internacionales. Desde cantaores como Pepe El Marismeño, Toñi Nogaredo (corista de Niña Pastori), Montse Cortes (cantaora en el Septeto de Paco de Lucía), Virtudes Moreno (Festival de la Alegría Chefchaouen, Marruecos), Amparo Lagares, May Fernández, Momi de Cádiz, Tania Salazar, Ezequiel Benítez, Manuel de Cantarote, Diego de Gloria o Joaquín El Duende; hasta bailarines como Santiago de Fuentes, Milagros Ventura, Cristian El Truco o María Fernández, en la Bienal de Sevilla de 2016; pasando también por músicos y guitarristas como Ramón Porrina, Toto Puerma (guitarrista y productor de Lya), Jaime de la Isla, Javier Sánchez, Miguel El Peru, Josué Ronkio (bajista de Concha Buika y Los banis), Luis Cortés, Antonio Sánchez (pianista) o Miguel Ramos; así como grupos flamencos, pop y de música latina como A contratiempo, Villanson, SaxBombá o Royal Jazz Latin Trio.

En el año 2009 creó el espectáculo Cauce y lo ejecuta como director musical y percusionista hasta 2012, acompañado de músicos gaditanos.

Desde el año 2013 se ha encargado de la percusión y la batería en la grabación trabajos discográficos de artistas como el cantaor Jerezano Ezequiel Benítez (2013 y 2014), el grupo Al Compás de Navidad de San Fernando (2013-2014-2015), el grupo Palosanto (2015-2016), Tania Salazar en su disco La Receta (2016), Rocío Fantova en su disco Labios de canela (2017).

En 2016, además de estrenar su espectáculo en solitario José Carlos Losada Live Percussion, actuó en el homenaje a Rocío Jurado en Chipiona que organizó el pianista Pedro Ricardo Miño y en el que participaron varios cantantes de copla y el guitarrista Paco Cepero; y acompañó a la percusión a la bailaora María Fernández en la Bienal de Sevilla 2016.

En 2017, Losada participó con una Masterclass en la 13º edición de La Rioja Drumming Festival, siendo el único percusionista del cartel y el primero en este encuentro de bateristas. En el concierto posterior, enmarcado en este Festival, presentó su proyecto JC Losada Band donde unifica la percusión con la guitarra flamenca de Humberto Martín y el piano de Jesús Jiménez. Este mismo año participó en uno de los eventos organizados en Cádiz con motivo del Día Mundial del Flamenco.

Otros artistas que han contado con José Carlos Losada para las percusiones son Pitu, con su gira Alegrando Corazones; Liona & Serena Strings; Sandra Bernardo; Maria ‘La Muita’; Salud Heredia; Victor Franco Trio; Sinelando; Villanson; Isabel Posadas y Silky.

Actualmente trabaja como percusionista y baterista en los Studios Nashville (Jerez de la Frontera). Y además de ser endorser de Cajones Al-Andalus, también lo es de Balbez y Ufip.

Docente

En 2006 impartió algunas clases en la Escuela de Música Maestro Pedro Álvarez Hidalgo (Puerto Real), donde empezó sus estudios. Desde 2007 es profesor titular de percusión en dicha institución y docente en la Escuela de Música de Puerto Real y en la Escuela de Música de la ciudad de Rota.

José Carlos Losada ha trabajado también en la Escuela Municipal de la Línea de la Concepción, en la Escuela de música de Barbate, Arcos de la Frontera, Conil de La Frontera y Rota. Asimismo, ha impartido cursos de percusión clásica, percusión flamenca y latina en varias escuelas de música y academias de baile en toda España como El Cuervo (Sevilla).