Navantia llama a la calma ante el retraso del BAM: "Es una realidad, pero hay que tener paciencia"

El director de Navantia Bahía de Cádiz, José Antonio Rodríguez Poch, ha mandado este jueves un mensaje de tranquilidad referente al futuro del BAM IS, cuya orden de ejecución se está retrasando y eso ha provocado movilizaciones de los trabajadores del astillero de Puerto Real en los últimos días.En una visita a Puerto Real, donde ha participado junto a la alcaldesa, Elena Amaya, en la plantación de nuevos árboles en la calle Ancha, Rodríguez Poch ha manifestado que “la construcción del BAM es una realidad pero hay que tener un poco de paciencia. Queremos tener un barco firmado en las mejores condiciones para ambas partes, que sea un buque emblemático y queremos hacer las cosas bien”, ha manifestado

No ha querido el director de los astilleros en la Bahía aventurarse a lanzar una fecha para la firma de la ejecución para no caer en errores, máxime cuando “no es algo que depende solo de nosotros, cuando dos partes se sientan en una mesa depende de muchas cosas”.

Desde el convencimiento de que Buque de Acción Marítima de Intervención Subacuática llegará más pronto que tarde, Rodríguez Poch mira al futuro a corto plazo con las nuevas oportunidades de diversificación en la que ya se está trabajando porque “aunque el BAM IS es una realidad no supone la capacidad máxima del astillero”.

Ha insistido en que en el horizonte de la compañía están las más de 40 ofertas en distintas partes del mundo y con distintas opciones, y “que se tienen que consolidar en el tiempo, algunas con opción directa en el 2022 o 2023”.

De hecho, Navantia ya está realizando estudios de carga de capacidad porque “es muy posible que si llega todo aquello que se prevé podríamos tener incluso problemas de capacidad. Ojalá sea así”, dijo el presidente para finalizar.