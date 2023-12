Montilla lamenta la "poca colaboración" de Educación en el arreglo del colegio Río San Pedro

Pese a que este lunes el Ayuntamiento de Puerto Real y la delegación territorial de Educación mantuvieron una reunión para alcanzar acuerdo sobre las actuaciones que se deben llevar a cabo en Colegio Río San Pedro, que aún arrastra los daños del temporal Bernard, una vez más, no se han entendido.

Tras la reunión, en la que participó la delegada territorial de Desarrollo Educativo, Isabel Paredes, la alcaldesa de Puerto Real, Aurora Salvador, responsables municipales y el gerente de Agencia Pública Andaluza de Educación, la Junta dijo haber presentado el informe técnico sobre los desperfectos generados en el centro y las intervenciones que se recomiendan para su puesta a punto.

Sin embargo, el concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Puerto Real, José Antonio Montilla, ha usado sus redes sociales para responder a Educación, y asegura que“aún no disponemos de dicho informe y nos gustaría verlo para fundamentarlo. Lo que dieron a la alcaldesa unos papeles para que la intervención municipal no nos ponga reparo”. Sobre este asunto, la Junta de Andalucía ha probado, mediante un justifcante, que el informe se envió a las seis de la tarde de lunes, y que a primera hora de este martes ya estaba en poder del Ayuntamiento de Puerto Real.

El informe al que hace referencia Educación ha sido elaborado por Agencia Pública Andaluza de Educación, y en él se habla de la necesidad de sustituir las dos placas en la claraboya del centro escolar y determinan que las medidas adoptadas por el centro para inutilizar el ascensor y señalizar la zona, garantizan la seguridad para el desarrollo normal de las clases, siempre y cuando no se produzcan lluvias abundantes. Sobre el estado del centro, Montilla ha asegurado que en el encuentro se llegó a decir que “hasta que el edificio no esté en estado ruinoso los niños pueden ir al cole”.

El resumen que el edil ha realizado del encuentro es el siguiente: “Después de una hora y media de reunión tensa, sin que la Junta aporte nada, la delegada deja en manos del Ayuntamiento la solución un problema que parece que no es tal, debido a que en sus informes (que aún no hemos recibido) se dice que el colegio es seguro y se muestran molestos porque, según ellos, habíamos generado alarma. No tengo palabras”.

También ha lamentado el concejal que la Junta “no se implique ni comprometa con los centros educativos, y venga a decir que el Ayuntamiento no cumple con el mantenimiento, como si las cosas durasen toda la vida”.

Así las cosas, Montilla explicó que se está trabajando para arreglar los daños lo antes posible, “pero los tiempos administrativos no son rápidos y se tendrá que levantar el reparo de la Intervención, puesto que tres funcionarios del Ayuntamiento han dicho que esos arreglos no son competencia municipal”.

Lamenta también el edil que “la falta de voluntad de la Junta ha retrasado todo el proceso”, y afea la“poca disposición” de la administración autonómica a colaborar, “pese a que hable de que tiene su mano tendida, ya que desde que se originó el problema, ni tan siquiera han atendido a nuestras llamadas”.