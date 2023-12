Protesta en el colegio Río San Pedro: Un informe revela que el centro "no está en condiciones" para las clases

Alrededor de medio centenar de alumnos de Primaria del Colegio Río San Pedro (Puerto Real) no han acudido hoy a clase como señal de protesta por el estado en el que se encuentra el centro educativo, que aún arrastra los desperfectos que ocasionó el temporal Bernard el pasado 22 de octubre.

Los escolares no han entrado en el centro educativo, pero sí han acudido a las puertas de este para protagonizar junto a sus familias una cacerolada para exigir el arreglo urgente de la claraboya que el temporal dañó y que provoca que, en días como hoy, cuando llueve, el recibidor del colegio acabe totalmente anegado.

Aunque esta situación no es nueva, puesto que se arrastra desde hace casi dos meses en los que ni el Ayuntamiento ni la delegación de Educación han conseguido entenderse sobre quien tiene la responsabilidad de reparar los daños, el malestar de las madres y padres ha crecido cuando han tenido conocimiento del resultado de uno de los informes elaborados por el propio Ayuntamiento.

En uno de ellos, la responsable de Infraestructuras del Ayuntamiento de Puerto Real revela que el centro educativo no reúne las condiciones necesarias para desarrollar la actividad docente, y eso ha encendido a la comunidad educativa, puesto que “nosotros estamos obligados a llevar a nuestros hijos a un colegio que no es seguro”, dicen los padres.

También ha enfadado, en este caso a la AMPA, que el centro haya suspendido las actividades que organiza la Asociación, y que “nos hayan prohibido la entrada a los miembros de la AMPA y, sin embargo, los alumnos sí tienen que seguir acudiendo. No tiene sentido ninguno”. Y es que, según denuncia la Asociación de Madres y Padres, se han tenido que suspender actividades como el ‘Mercado Navideño’, el ‘Día de los Rosquitos’ y una representación teatral, entre otras. Tampoco han podido instalar el Belén en el espacio en el que habitualmente lo montan.

“Esta es la batalla de siempre, la Junta le echa la pelota al Ayuntamiento, y el Ayuntamiento a la Junta, y así llevamos desde octubre. Nosotros lo que queremos es que los niños estén bien y no en un colegio inseguro en el que se le puede caer el techo, resbalarse por una escalera o electrocutarse al tocar el ascensor. Yo creo que es algo muy serio”, decía una madre muy enfadada.

“Lo único que pedimos es un colegio digno porque este no está en condiciones, tampoco pedimos tanto”, apuntaba otro padre. “Yo lo que quiero es que alguien me asegure que puedo traer a mi hija al colegio sin ningún problema, y como nadie me lo dice, de momento hoy me la llevo para casa”, exclamaba una madre durante la protesta en la que usaron cacerolas, sartenes, pitos e incluso tambores, para hacerse oír.

Una representante de la AMPA incluso llego a plantear medidas como “el cierre del colegio si hace falta, o que los envíen a otro centro mientras esto se soluciona”. Según apuntaron, el problema es que “llueve dentro del colegio y eso genera otros inconvenientes como cortes de electricidad, aulas que se llenan de agua o que se quede inutilizado el ascensor”.

En la protesta también ha participado Juan Manuel Rodríguez Catena, delegado de CGT Educación. “Venimos a apoyar al AMPA, pero también por un asunto de salud laboral. Queremos saber las condiciones del centro para los profesionales que trabajan en él, tanto docente como de administración y servicios”.

El Ayuntamiento dice que actuará por “responsabilidad”

A la protesta que los padres han protagonizado este miércoles acudieron representantes de AxSí y del PSOE de Puerto Real, además del concejal de Educación del Ayuntamiento, José Luis Rodríguez Súnico, quien dijo entender la “inquietud, frustración e incluso desesperación de las familias”. Sobre el informe al que los padres hacían referencia, confirmó que “dice que no está en las mejores condiciones para desarrollar las clases, pero no es responsabilidad ni del Ayuntamiento ni de la dirección del centro el suspender las clases. Lo que sí podemos hacer es colaborar con la Junta de Andalucía para ver qué solución se toma mientras se repara el techo”.

Manifestó el edil que es una situación “muy compleja” porque “a veces cuesta distinguir los límites de lo que es una obra de un mantenimiento”. No obstante, Rodríguez Súnico dijo tener claro que “la responsabilidad de actuar en el colegio de Primaria es de la Junta de Andalucía”. Recordó que “históricamente este tipo de intervenciones se ha considerado una obra. De hecho, cuando hace algunos años, en este mismo centro, se sustituyeron las claraboyas que ahora están dañadas, fue la Junta de Andalucía la que asumió la obra”.

En cualquier caso, el concejal adelantó que el Ayuntamiento va a asumir los trabajos de reparación de la claraboya. “Nosotros no vamos a dejar tirados a nuestros niños y niñas. Aunque tanto el informe de la Intervención Municipal, como el de los técnicos de Infraestructuras y Urbanismo del Ayuntamiento conducen a que la responsabilidad es de la Junta, desde el Ayuntamiento ya estamos iniciando los trámites para la reparación porque creemos que lo más importante es atender a la ciudadanía. Después nos tocará discutir con la Junta el nivel de responsabilidad de ambas administraciones, que están obligadas a cooperar”.

Así, según explicó Súnico, la Oficina Técnica Municipal ya está trabajando en la redacción del proyecto para no tener que externalizarlo y agilizar así los trámites. La pretensión, aunque los plazos legales lo van aponer difícil, es licitar la obra ya que no hay personal propio en el Ayuntamiento que pueda asumir los trabajos, y que estos se ejecuten durante las vacaciones de Navidad.