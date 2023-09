Gonzalo Hermida regresa a casa para ofrecer un concierto en el Teatro Principal de Puerto Real

El cantante puertorrealeño Gonzalo Hermida regresa a su casa este sábado 30 de septiembre. Será en el Teatro Principal donde desplegará sus alas y su música junto a su orquesta para deleitar a todos los asistentes a este evento dentro de la gira 'La Ciudad Intermitente'. El concierto dará comienzo a las 21:00, y apenas quedan entradas disponibles para disfrutrar del puertorrealeño en directo.

La última vez que el de la Villa estuvo en su ciudad naval fue en septiembre de 2021, en un concierto gratuito organizado por el Ayuntamiento de Puerto Real para despedir el verano. Poco después, en fenrero de 2022, puso voz al himno de Andalucía en la fiesta del 28-F en la Plaza de Jesús.

Hermida atraviesa su momento más dulce profesionalmente hablando y es que a raíz de su participación en el Benidorm Fest, su nombre ha comenzado a sonar mucho más que antes. A pesar de haber tomado relevancia a nivel laboral a partir de ahí, su carrera ya se escribía con nombre propio anteriormente y es que el gaditano a base de esfuerzo y sacrificio ya tenía un nombre dentro de la industria musical y colaboraba con grandes artistas como Pastora Soler, Sergio Dalma, Malú, entre otros, como productor y compositor.

"El público podrá escuchar las canciones con nuevos arreglos como 'Quién lo diría' y sonará el concierto mucho más a disco porque me acompaña una batería, percusión, bajo, guitarra y piano. Todo un lujo", explica. El tema que interpretó en el Benidorm Fest es uno de los más aclamados por el público en sus conciertos, pero ya son muchos lo que también piden que cante la banda sonora de la serie de 'La promesa', que se emite cada día en RTVE.

Quizás, el público también le pida que interprete la canción que improvisó en un tren destino a Madrid, en la que, con el corazón roto, puso voz al incendio que arrasó gran parte del Pinar de Las Canteras, donde de pequeño difrutó con su familia.

"En muchos eventos la gente me pide que cante este tema y la verdad que lo hago encantado e incluso me han llegado a llamar el niño de 'La Promesa'. Esta banda sonora me está dando muchas alegrías porque es un auténtico lujo poder sonar día tras día en los televisores de millones de familias españolas, es una manera muy bonita de que se de a conocer tu música y tu nombre", afirma el cantante.

"Otro de los temas que me reporta mucha gratitud ha sido 'Tus Latidos' porque además de ser un honor, yo en otra época de mi vida hacía ciclismo y ha sido una manera de preciosa de vincular mis dos pasiones: la música y el ciclismo. Ha sido muy emocionante ver a mis compañeros de equipo participar en esta Vuelta a Andalucía mientras sonaba mi canción", sentencia Hermida.

En cuanto a sus vivencias en el Benidorm Fest, asegura que fue complicado ya que el cantante tuvo que estar confinado en el hotel por coronavirus durante el certamen pero que aún así la experiencia fue enriquecedora y más con los resultados a posteriori a nivel profesional. "El Beniform Fest lo viví como un salto al vacío porque no sabía lo que era, ahora la gente ya sabe a lo que se expone, pero en su momento no había muchos datos y no sabía a qué me sumaba. Laboralmente ha sido como poner la llave en mi mano para poder abrir la puerta de mi carrera. Este momento me ha servido para empezar a confiar en mí mismo como intérprete de mis canciones", confirma el gaditano.

Hasta su participación en este evento musical, Gonzalo Hermida se había labrado su futuro dentro de la industria musical como compositor y productor de grandes artistas, pero fue gracias a la proyección mediática que recibió tras presentar el tema 'Quién lo diría' cuando se atrevió a dar el paso adelante de presentarse como intérprete de sus propias canciones. El camino hasta aquí no ha sido fácil y a veces las inseguridades florecen, pero está feliz con la decisión tomada en ese momento.

El artista gaditano afirma que "es muy bonito poder ponerle el corazón a tus propias canciones y exponerte como artista aunque hay momentos en los miedo so inseguridades te hacen querer refugiarte en el estudio y estar solo con un artista en un segundo plano, sin necesidad de tener que estar tan presente en los medios. Dependiendo del día te puede apetecer estar en un lado o en el otro".

Esta actuación será grabada en directo y supone un sueño para Gonzalo Hermida, poder disfrutar en su tierra de su gente y de su música en directo. Próximamente verá la luz un programa de TVE que se llama 'Dúos Increíbles', que también contará con la presencia del floreciente artista gaditano.