Despegar de nuevo tras meses de 'hibernación'

Este martes levantaron la baraja de su agencia y lo hicieron con la misma ilusión que cuando en el mes de enero la cerraron por última vez. Mamen Hidalgo y Macarena Guerrero son agentes de viajes de vocación y corazón. Desde que emprendieron su negocio hace ya siete años han trabajo con mucho esfuerzo y dedicación y ni tan siquiera la pandemia ha podido con ellas. Dos mujeres valientes, profesionales y emprendedoras.

“Cuando estalló todo y se decretó el estado de alarma se nos vino el mundo encima. No solo porque no podíamos seguir trabajando al cortarse la movilidad con los cierres perimetrales, sino porque teníamos de desandar todo lo caminado. Fueron meses de tramitar cancelaciones y devoluciones, que no fueron sencillos”, explica Mamen Hidalgo, que este mes de julio cumplirá 29 años como agente de viajes.

Aunque el verano pasado pudieron retomar la actividad, el temor de sus clientes habituales y la evidente merma económica de quienes habían resistido la pandemia a base de ERTE, hicieron que el verano se pasase casi en blanco. “Empezamos a vender algunos paquetes para los puentes de octubre y noviembre, pero un nuevo cierre perimetral nos obligó, otra vez, a tener que cancelarlo todo”, recuerda Macarena Guerrero.

La situación fue tan difícil que decidieron dejar su casa. Soportaron hasta diciembre, pero en enero cerraron la oficina de la céntrica calle Sagasta porque era imposible soportar los gastos sin ventas y sin ayudas. “Hemos solicitado las que lanzó la Junta de Andalucía, pero, de momento, solo recibimos peticiones de documentos y más documentos, en un ambiente de incertidumbre”, lamentan. Muchos de esos trámites logran hacerlo con la ayuda de los grupos agentes de viajes que se han creado a raíz de la pandemia. Uno de ellos es ASTEA, la Asociación Empresarial de Turismo Andaluz, que nació en medio de la crisis sanitaria unificando a las agencias minoristas para que tuvieran representación frente a las instituciones públicas.

Macarena y Mamen, en estos últimos seis meses, han estado “hibernando”, trabajando desde casa atendiendo a “las cuatro empresas que sí podían moverse por cuestiones laborales y alguna que otra escapada a los pueblos de la sierra, pero se podían contar con los dedos de una mano”. Tampoco entonces se rindieron. Confiaban en que la situación mejoraría tarde o temprano, en que se recuperaría la normalidad y se repetían como un mantra el leimotiv de sus vidas: "Sea cual sea la pregunta, le respuesta siempre es viajar".

Y con esa convicción han vuelto a abrir su agencia. Ahora son ellas las que deshacen la maleta. “Este martes regresamos a casa y desde entonces no paramos de recibir mensajes de ánimo”, explican Mamen y Macarena, cuando son interrumpidas por una mujer, que abre las puertas de la agencia, asoma la cabeza y les grita: “Mucho ánimo a las dos. Que tengáis mucha suerte”. “Es así todo el día”, reconocen entre risas. “Hay quien incluso entra con un compromiso de futuro. Nos dicen que ahora no pueden viajar porque está la cosa regular, pero que en cuanto puedan vienen a visitarnos. Sabíamos que le gente nos quería, pero nos lo han demostrado en los momentos más complicados”.

‘Dónde me voy’, que es como se llama la agencia de estas mujeres emprendedoras que recibieron el premio ‘Puerto Real Emprende’ en 2014, retoma la actividad fortalecida y con nuevas propuestas. Mantienen, además de la venta de viajes “a cualquier sitio que se te ocurra”, los productos culturales con el teatro como protagonista a lugares como Baelo Claudia, el Teatro Romano de Mérida o el Festival de Almagro, y suman nuevos productos locales con visitas a las salinas y experiencias gastronómicas en las que están trabajando.

“Este verano es el del turismo nacional. Todavía hay cierto miedo y algunas restricciones en países que te obligan a guardar aislamientos o a presentar pruebas PCR negativas, por eso se está apostando por visitar España”, dice Mamen. “También hay mucho sentimiento de apoyar al sector nacional y sobre todo andaluz. Aquí también se hace patria”, apunta macarena.

Han vuelto para quedarse. Aprendiendo de la experiencia que han vivido en el último año. “Teníamos muchas ganas de volver y de seguir cumpliendo sueños propios y ajenos. Deseando que nuestros clientes nos manden fotos de sus vacaciones y de que esto – señalan una pared repleta de imanes de souvenir que sus clientes les traen- se siga llenado”.