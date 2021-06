El retraso del BAM provoca otra protesta en el astillero de Puerto Real

Las protestas de la plantilla de Navantia han continuado este viernes en el astillero de Puerto Real, y solo hay que echar un vistazo al interior de la factoría, totalmente vacía, para entender las razones de esta nueva movilización. Ante el edificio de la dirección, los trabajadores han vuelto a exigir carga de trabajo y a protestar por la demora en la firma de la orden de ejecución del BAM–IS.

En este sentido, el comité de empresa entregó este jueves al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, dos cartas dirigidas a las ministras de Defensa y Hacienda, para que aceleren la firma del BAM “y pueda entrar en vigor el programa y que los 53,4 millones de euros de los presupuestos generales de este año puedan revertir en salarios en las industrias auxiliares de la provincia de Cádiz”, apunta el comité de empresa de Puerto Real.

Este viernes, además de la protesta ante el edificio de dirección, los trabajadores han marchado hasta la zona de ‘la báscula’, escenario de muchas de las movilizaciones de los astilleros y de cortes de carretera, que en esta ocasión no se han producido.

Referente al retraso del BAM, el director del astillero de Navantia Bahía de Cádiz, pidió este jueves “paciencia”. José Antonio Rodríguez Poch, mandó un mensaje de tranquilidad manifestando que “la construcción del BAM es una realidad pero hay que tener un poco de paciencia. Queremos tener un barco firmado en las mejores condiciones para ambas partes, que sea un buque emblemático y queremos hacer las cosas bien”, dijo el jueves en Puerto Real.

No quiso el director de los astilleros en la Bahía aventurarse a lanzar una fecha para la firma de la ejecución para no caer en errores, máxime cuando “no es algo que depende solo de nosotros, cuando dos partes se sientan en una mesa depende de muchas cosas”.

El presupuesto del buque asciende a 200 millones de euros, de los que 167 corresponden a los trabajos de Navantia, y el resto a la compra de equipos de exploración submarina y revisiones, según recoge el plan estratégico. Para la Bahía de Cádiz supone una carga de trabajo de 1,3 millones de horas durante tres años y medio. En este periodo se generarían 1.115 empleos anuales, entre directos, indirectos e inducidos. De ellos, casi 160 serían empleados directos de Navantia, otros 290 de la industria auxiliar y 665 puestos de trabajo generados por suministradores