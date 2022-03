Amaya:"Si el proyecto del Cádiz CF no sale, yo ya tengo 1,7 millones en el Ayuntamiento"

La alcaldesa Elena Amaya ha vuelto a refirmar el compromiso del Ayuntamiento de Puerto Real con el Proyecto Sportech City que el Cádiz CF junto con un fondo de inversión ha presentado para los terrenos del Delphi. Pero también ha dejado claro que no tiene el más mínimo problema en arrancar la alfombra roja que ha puerto a los pies de Vizcaíno para ponérsela a Teófila Martínez, si la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz presenta un proyecto mejor.

Además, ha sido clara con los beneficios que el municipio ya ha obtenido. “Si el proyecto no saliese adelante, yo ya tengo 1,7 millones en el Ayuntamiento”, ha dicho Amaya en referencia a la cantidad que se ha ingresado en la hacienda puertorrealeña en concepto del IBI de la parcela.

“Han sido quince años de chabolismo industrial. Nosotros no éramos parte de una subasta a la que se podría haber presentado cualquier empresa o administración. Lo han comprado ellos (en referencia al fondo de inversión) y ellos son los que van a llevar el proyecto adelante y no vamos a entrar a valorar quién está detrás”, ha dicho este miércoles la alcaldesa, en presencia del Secretario Provincial del PSOE, Juan Carlos Ruiz Boix y el Secretario General del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, que no quiso valorar el proyecto por desconocerlo.

“El del Cádiz CF es un proyecto ilusionante, pero si hay cualquier administración, como la propia Autoridad Portuaria de la Bahía, que sobre la mesa pone un proyecto que mejore el actual, evidentemente lo apoyaremos”, dijo. “Es más, si esto es un reclamo para que haya mejor inversión en los terrenos de Delphi, estamos encantados”, apostilló.

Pero Amaya tiene muchas dudas de las intenciones de la APBC, pese a que ella misma forma parte de su Consejo de Administración. Dice la alcaldesa puertorrealeña que cuando llegó al Ayuntamiento en 2019 se encontró un presupuesto de 34 millones, 140 millones de deuda y el inicio del expediente de expropiación de los suelos de Delphi. “En un pueblo tan castigado, con tantas deudas, te agarras a un clavo ardiendo ante la inexistencia de otros proyecto”, dijo Amaya justificando su apoyo a que se declarase la parcela de utilidad pública.

No obstante, reiteró que “lo que tenemos claro es que no queremos almacenaje de gráneles y la APBC no ha respondido con firmeza qué es lo que quiere hacer con esos terrenos. Hay que pensar en los vecinos del Río, que no quieren que les afecten más los depósitos de graneles. Yo, como alcaldesa, siempre voy a estar junto a los vecinos”.

Así, si algo ha dejado claro Elena Amaya es que ni tan siquiera se ruborizaría si mañana tiene que romper la foto con Vizcaíno y Ricardo Gómez para posar junto a Teófila Martínez o con cualquier otro inversor que mejore la oferta. “Los terrenos son del fondo de inversión y nosotros ahí dentro no estamos. La ilusión por el proyecto existe porque hay una apuesta fuerte detrás de LaLiga y todos sabemos lo que se mueve en el mundo del futbol y las posibilidades que puede tener. Pero insisto, si viene algo mejor: alfombra roja”.