La emoción de los premiados por el Día de la Provincia

Emoción, también felicidad y orgullo. Así se sienten los galardonados con la Medalla de la Provincia, que representan la mejor bandera de Cádiz, según ha manifestado la presidenta de la Diputación, Irene García, en su discurso del acto que conmemora el Día de la Provincia gaditana.

Antonio Martín sigue "en una nube". Después de haber sido galardonado con la Medalla de Andalucía y este mismo domingo ser homenajeado en Paterna, hoy ha recibido un nuevo reconocimiento con el que vuelve a sentirse querido. "Hacen que forme parte de la historia de Cádiz. Me lo han dicho muchas veces y yo no acertaba a creerlo, pero viendo el discurso de unos y otros, de la presidenta, estoy muy agradecido". El coplero gaditano considera que estos premios no sólo se le reconoce a él sino al Carnaval de Cádiz, "a todos lo que cantaron las coplas y tantos autores que de alguna manera hicieron la historia del Carnaval".

Almudena Grandes se sentía "ahora más gaditana", "orgullosa" y "feliz". "Para mí Cádiz, lo he dicho muchas veces, siempre ha sido la tierra de la felicidad y es muy importante tener un hueco más importante en la tierra de la felicidad y así me siento, muy agradecida y muy contenta", ha manifestado. Además, le ha parecido "emocionante" que esta medalla tenga "un carácter también colectivo", porque "de alguna manera estén aquí representados los protagonistas de mis libros, que son los republicanos que se exiliaron o que lucharon contra la dictadura y que no han sobrevivido para estar aquí hoy". Así lo ha dicho la presidenta Irene García en su discurso.

Otro de los nombres propios de este día, Carmen Bustamante, estaba "muy contenta" por este reconocimiento a toda su trayectoria y que no se esperaba "en absoluto", "porque hago más trabajos fuera de Cádiz". "Llevo muchísimos años trabajando, mi trabajo es muy solitario y un reconocimiento así a todo el mundo le gusta", apunta.

Carmen Sánchez de la Jara, Carmen de la Jara, decía que esta nerviosa desde que se levantó por la mañana. Está acostumbrada a recibir premios, "pero esto es una cosa en mi tierra y es todo como más importante, doblemente grande, porque cuando me dieron el Ayuntamiento la Medalla de la ciudad me hizo también mucha ilusión". La cantaora ha interpretado "con el corazón" el Himno de Andalucía al cerrar el acto.

A título póstumo recibía este galardón el misionero Pedro Manuel Salado de Alba. En su nombre, su madre, Pilar Alba, y Consuelo Csanady Mcewen, directora del Hogar Nazaret, lo recogían. "Damos las gracias a la Diputación pero creo que más que un reconocimiento, es hacer presencia que quien entrega la vida por dios al final tiene un efecto y un efecto multiplicador, porque quien da la vida la multiplica y Pedro la multiplicó por siete", expresaba la directora. Y es que el misionero chiclanero, falleció en 2012 en Ecuador tras salvar a siete niños de morir ahogados y hoy ha encarnado la solidaridad y el altruismo de los gaditanos y gaditanas.

Además de estas personas, colectivos, entidades y dos ciudades, La Habana y Sanlúcar han recibido el galardón. El alcalde de esta última, Víctor Mora, ha sido el encargado de hablar en el acto en nombre de todos. El acto, de hecho, ha tenido como hilo conductor la Primera Vuelta al Mundo, que se inicio y finalizó en la ciudad sanluqueña y de la que se celebra su quinto centenario. Mora ha esbozado los méritos de todos los que ya cuentan con la Medalla de la Provincia de Cádiz y se ha referido a los pueblos de la provincia gaditana como lugares “acostumbrados a que nadie les regale nada”, poblados por personas “laboriosas y honestas”. En referencia a la gesta de la primera circunnavegación, definió a Sanlúcar como “el cabo Cañaveral de la modernidad”.

La Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, la Asociación de Grandes Industrias del Campo de Gibraltar (AGI), el Grupo Transfronterizo Gibraltar-Campo de Gibraltar, las Demarcaciones del Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía en la provincia de Cádiz y Madre Coraje son también Medalla de la Provincia. Antonio Gómez Moreno, fundador y presidente honorífico de Madre Coraje, ha afirmado que este título lo recibe en nombre "de todos los empobrecidos de Perú, Monzabique y España". "Es un reconocimiento que nos llena de satisfacción y nos anima a seguir trabajando".