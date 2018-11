Un documental para “devolverles la voz a los muertos”

Dice Gabriel Delgado, y dice bien, que detrás de cada inmigrante muerto hay “un nombre, una familia, un pueblo, una nación y una historia, y una injusticia, y una guerra, y una hambruna, y una desigualdad y mucho sufrimiento y dolor”. Por eso, porque es urgentemente necesario “dar nombre a los muertos, y voz a los sin voz, devolverles la voz a los muertos”, como prosigue el director de la Fundación Tierra de Todos, ayer se hizo un acto de justicia con el estreno del documental El naufragio, 30 años de memoria sumergida, con el que el periodista Nicolás Castellano, su guionista, y el Servicio de Vídeo de Diputación de Cádiz, su productora, amplían el foco sobre la fosa común en la que se ha convertido el Mediterráneo.

Amplían el foco, sí, abren la mirada, porque más allá de la conmemoración de los 30 años de la aparición del primer cadáver de un migrante aparecido en nuestras costas tras el naufragio de la patera en la que iba embarcado, este documental ofrece una reflexión sobre el fenómeno migratorio a través de los testimonios de fotoperiodistas de primer nivel que han trabajado en este tema (Javier Bauluz, José Luis Roca, Juan Medina, Ildefonso Sena, que para Diario de Cádiz realizó la fotografía de esta primera víctima documentada), antropólogos, especialistas en migraciones, y los propios protagonistas de la tragedia, como Alí, “un superviviente de uno de estos naufragios y que hoy día es cocinero de un importante restaurante en la Gran Vía de Madrid”, destaca Castellano que con El naufragio se ha enfrentado a su primera pieza audiovisual “con mucho respeto”, dice él, y “con mucho acierto”, dicen tanto Gabriel Delgado como Elena Amaya, diputada de Sociedad de la Información, que acompañaron al periodista durante la puesta de largo de la cinta.

La cinta es además una reflexión sobre tres décadas de políticas migratorias fallidas

“Hemos querido hacer un ejercicio periodístico de memoria pero también de reflexión sobre cómo durante 30 años hemos asistimos con bastante apatía a la ceremonia de la muerte en nuestras playas que prueban como el sistema de asilo que tenemos sólo genera eso, muerte”, explicaba el guionista de El naufragio que tilda de “fracaso” nuestras leyes migratorias hechas a base “de muros y concertinas”. “No sirven”, acierta.

Aquella primera tragedia en la playa de Los Lances en Tarifa, el cadáver del niño Samuel, el horror en la patera de Rota, el naufragio del cayuco que salió de la región de Kolda (Senegal) rumbo a Canarias donde fallecieron 160 personas... Las imponentes vistas aéreas de las playas de nuestra provincia se alternan con el retrato coral que conforman algunos de los protagonistas y testigos del drama en el Estrecho. “Porque este documental es un homenaje a ellos, a las víctimas pero también a los fotoperiodistas que nos contaron y nos cuentan este drama y a las personas que trabajan por el acogimiento de estas personas”, puntualizó Castellano que quiso destacar la labor que realizan personas como el propio Gabriel Delgado, que también está presente en el documental que pronto estará disponible tanto para las televisiones que lo soliciten como en youtube.

Naufragan las pateras, naufragan los cuerpos y naufragan, con ellos, las políticas y nuestra altura como sociedad. “¿Que si me gusta el documental? No, no me puede gustar. Y no me puede gustar porque ojalá no hiciera falta transmitir un mensaje como éste”, se lamentaba la diputada.