El último contrato eólico devuelve la paz a Navantia Puerto Real

Los trabajadores de Navantia Puerto Real han acordado levantar las medidas de protesta al recibir garantías de que la factoría tendrá carga de trabajo durante este año. La decisión se ha adoptado en una asamblea celebrada el pasado viernes, justo un día después de que la empresa naval anunciara la adjudicación de un contrato por el que construirá veinte soportes -upper jackets- para una planta eólica marina en Escocia.

"Hemos decidido levantar las medidas de presión al llegar los veinte jackets, que junto con la plataforma de Noruega que empezamos en septiembre, nos cubren todo 2019", ha señalado el presidente del comité de empresa de Navantia Puerto Real, Antonio Noria, en declaraciones a este periódico. "La plantilla tanto de Navantia como de la industria auxiliar han hecho un gesto de responsabilidad, algo que no hace la dirección", ha apuntado Noria.

La decisión de la asamblea supone que la entrega del último petrolero para Ibaizábal no sufrirá retrasos, después de que la plantilla acordara el pasado mes de febrero no realizar horas extra ni trabajar en fin de semana para demandar a la empresa más carga de trabajo para la factoría puertorrealeña. Sin embargo, el comité de empresa no levantará el preaviso de huelga formalizado para todo este año.

Una vez que finalice la construcción del petrolero, prevista para el próximo mes de abril, el contrato del parque eólico escocés servirá para mantener la actividad hasta el inicio de la fabricación de una subestación eléctrica para un yacimiento petrolífero en el mar del Norte en septiembre.

Además, Navantia Puerto Real trabaja ya en la construcción de varios bloques de las corbetas de Arabia Saudí, cuya fabricación recae fundamentalmente en el astillero de San Fernando. Asimismo, cuenta con el compromiso de la compañía de la inminente aprobación de los trabajos de ingeniería del Buque de Acción Marítima de Investigación Subacuática (BAM-IS), cuyo primer corte de chapa se podría realizar en 2020.

Prejubilaciones

Por otra parte, la empresa ha desistido de adelantar las salidas de los trabajadores de más de 61 años con permisos retribuidos. El presidente del comité de Puerto Real ha manifestado que el ERE que se está negociando a nivel del grupo Navantia para amparar las prejubilaciones se aplicará probablemente a partir del 30 de abril, ya que no hay tiempo material para que esté listo en marzo. Antes de esa fecha, sólo abandonarán la empresa los empleados que tengan pendientes vacaciones y siempre que su marcha no afecte a la producción, según ha indicado Antonio Noria.