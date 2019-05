Los socialistas han cerrado mandato en la Diputación celebrando su gestión económica. Su responsable, el diputado Jesús Solís, ha destacado esta mañana que la liquidación del presupuesto de 2018 son "excelentes", con una ejecución que llega al 86%, un superávit de 41 millones o una deuda que se reduce al 56%. "Esto demuestra la seriedad y la capacidad de este gobierno", ha dicho. "No es ninguna tontería".

Pero Solís también ha adelantado que por segunda vez en este mandato, la Diputación incumplirá la regla del gasto de la Ley de Estabilidad Presupuestaria que se puso en marcha en 2012 con el ministro Montoro. La institución provincial ha invertido siete millones más de lo permitido. En el año 2018 el techo de gasto para la Diputación de Cádiz se fijaba en 175 millones de euros, pero dicho ejercicio se cerrará con 182 millones efectivamente invertidos.

Por ello, tendrá que realizar un plan económico financiero al que, como en la anterior ocasión, restó importancia. "Nos tendremos que comprometer a no rebasar dicho límite en los dos próximos ejercicios", ha afirmado, tras valorar que la subida de 2018 permitirá gastar más el año que viene al siguiente gobierno provincial tras las elecciones municipales. La regla de gasto se determina en función de las inversiones del año anterior, más un índice adoptado por el Consejo de Ministros. Por tanto el próximo límite inversor se situará por encima de los 182 millones de euros.

Solís lamentó que una entidad "saneada y solvente como la Diputación" tenga que cumplir esta normativa con límites estrictos pero se compensa, afirmó, "con los datos del resto de principios que determinan la estabilidad y sostenibilidad de una administración pública". Así ha recordado que el superávit, que alcanza los 41 millones, es el más alto de la legislatura, que el remanente de tesorería alcanza los 55 millones, que la reducción de la deuda en los últimos años, que baja a los 66 millones a largo plazo y se ha reducido casi a la mitad, o que el pago a proveedores quedó en diciembre en algo más de 16 días, según ha apuntado en rueda de prensa.

El superávit, además, se podrá a poner a disposición de los municipios para inversiones como se ha hecho anteriormente con el Plan Invierte, "si así lo estima el próximo gobierno de la Diputación Provincial de Cádiz". "No me gusta hablar de superávit. Lo razonable sería dedicarlo a inversiones productivas, con incidencia en la sociedad de la provincia de Cádiz, y no para reducir la deuda con los bancos. Pero con la actual legislación, no es posible", ha vuelto a criticar.

Esta liquidación, y algunos asuntos más se llevarán a pleno el próximo miércoles. Aunque en un principio parecía que no iba a ver más plenos, tras el celebrado en marzo, el Gobierno provincial ha convocado uno más para temas de gestión, ha recalcado Solís.