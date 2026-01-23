"Hay que garantizar ya en Cádiz el alojamiento alternativo y permanente para todas las personas sin hogar"

En menos de un mes nos hemos vistos zarandeados con la triste noticia de tres muertes de personas sin hogar. Hoy de nuevo nos hemos levantado con la muerte en la calle de Juanma. Tenemos constancia de que los Servicios Sociales habían intervenido en reiteradas ocasiones ofreciéndole algún tipo de alojamiento e incluso intentado derivar al hospital. Sin embargo, Juan Manuel había rechazado las ayudas .

Como sociedad podríamos quedarnos tranquilos pensando que se había hecho todo lo necesario. Sin embargo, debería interpelarnos cuáles son los motivos que pueden llevar a una persona, en una situación extrema de dolor y sufrimiento, a rechazar las ayudas que se le ofrecen. La respuesta sin duda se encuentra en el deterioro físico y psíquico, consecuencia de los años que esta persona lleva viviendo en la calle.

La cronificación del sinhogarismo “rompe” a las personas y las destruye, llegando algunos a decir, que son “irrecuperables”. No podemos pretender que una persona que lleva años viviendo en condiciones extremas acepte una ayuda cuando nosotros estimemos oportuno ofrecérsela. De ahí la urgencia de actuar cuanto antes.

Sabemos de los esfuerzos que el actual equipo de gobierno está realizando para mejorar las condiciones de las personas sin hogar. Pero tenemos que volver a decir alto y claro que NO SON SUFICIENTES, mientras no se encuentre garantizado el alojamiento alternativo permanente, para todas las personas sin hogar.

Cada vez que muere una persona sin hogar en la calle nos sentimos interpelados y cuestionados como sociedad. El sinhogarismo sigue siendo la forma más extrema y cruel de exclusión social y ha de ser erradicado como se han erradicado otras lacras sociales en el pasado. Para ello es imprescindible que ocupe el primer punto de todas las agendas políticas y presupuestarias. No podemos mirar para otro lado como sociedad. De lo contrario, seguiremos lamentando muertes de ciudadanos y ciudadanas en nuestras calles.

Descanse en paz, Juan Manuel .