Aclaración a las falsedades contra Afanas Cádiz

El motivo del presente es contestar a la noticia aparecida el pasado día 20 del presente mes de la sección sindical SSP de Afanas, que no representa ni a una tercera parte de los trabajadores. Algunos de ellos, a partir de esa nota de prensa que está llena de falsedades y medias verdades, se han dado de baja del sindicato o les han llamado la atención a los representantes, por lo que no se puede decir que lo expuesto sea el sentir de la sección sindical.

Desde Afanas Cádiz queremos dejar muy claro que cumple escrupulosamente con la plantilla necesaria exigida por las diferentes delegaciones de la Junta de Andalucía, como no podía ser de otra manera, ya que la Administración vigila su exacto cumplimiento de la “ratio”, trabajadores por usuarios, estando por encima de ésta, es decir hay más personas contratadas por usuario de los que exige la propia Administración. Ya que esa sección sindical ha accedido a los Presupuestos de 2025 puede comprobar que el coste de personal se ha incrementado del 2024 a 2025 en aproximadamente 176.000,00 euros y que la diferencia entre el coste de personal y las subvenciones de la Junta de Andalucía es de 663,00 euros, por lo que difícilmente se puede manifestar que el personal es poco ya que consume todos los recursos otorgados por esa Administración.

No es cierto que se hayan despedido a trabajadores, salvo a dos, una por tratar de manera desconsiderada a un usuario, y que se ha declarado procedente por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, y otro del sindicato SSP por estar de baja por enfermedad realizando actividades similares a las que debía prestar en Afanas Cádiz y agredir al presidente y tutor de cinco personas con discapacidad intelectual de la entidad.

La disminución de usuarios, principalmente por la baja natalidad, y la consiguiente bajada de subvenciones, se ha resuelto con la amortización de los puestos dejados por jubilaciones y con una reorganización de la plantilla.

Es falso que no se cubran las bajas por incapacidad temporal, ya que cuando esta se da es contratada una persona trabajadora sustituta ya que lo principal para la Junta Directiva de Afanas Cádiz es la calidad de vida de nuestros usuarios y alumnos, no en vano son nuestros hijos y familiares a los que se les presta el servicio.

Recordar a este sindicato y sus afiliados que desde que está esta Junta Directiva cobran puntualmente nóminas y pagas, algo que no ocurría con anterioridad, que si bien es un derecho de las personas trabajadoras, también es una obligación cumplir fiel y puntualmente con sus obligaciones con diligencia y buena fe; buena fe que no se demuestra remitiendo a la prensa falsedades que pueden hacer dudar a los familiares de usuarios y a lectores no inmerso en la vida de Afanas Cádiz del buen hacer de los trabajadores y de la asociación, creada por y para las personas con discapacidad intelectual .

En cuanto a la reducción de jornada de algunos trabajadores y la extinción consensuada de algunos cuidadores-auxiliares con jornada reducida para prestar servicio en comedor, esto se debió a la disminución de alumnado y cuyas funciones fuero prestadas por personal cualificado (maestras y maestros) teniendo exacto conocimiento de ello el sindicato SSP.

Es falso de toda falsedad lo que se dice en la nota de prensa remitida por la “Sección Sindical del SSP” en relación con la calidad de los menús.

Los menús son elaborados por un nutricionista teniendo presente las características específicas de los usuarios del comedor, determinando tanto la calidad de los nutrientes como la cantidad que es aconsejable para cada uno de ellos, al igual que se hace en los hospitales y el resto de residencias pudiendo entender el motivo cualquier persona mínimamente inteligente.

No será la comida de tan mala calidad como se dice en el escrito, cuando Afanas Cádiz ha sido demandada por esa sección sindical exigiendo que los trabajadores coman gratis en el comedor de los usuarios, habiendo llegado en sus reclamaciones hasta el Tribunal Supremo, dictando sentencia en todos los Tribunales a favor de Afanas Cádiz y en contra de que todas las personas trabajadoras coman gratis la comida de los usuarios.

Igualmente, no debe ser la comida que se sirve en el comedor de una calidad tan deficiente, cuando representantes de la sección sindical del SSP se acogen a su derecho conforme al convenio colectivo de comer el menú (2 platos y postre) por 2,5 euros.

También es falso que se haya derrochado en materia de vigilancia, el centro tiene más de 6.000 metros cuadrados y cubrir la seguridad de nuestros hijos y tutelados en un centro tan grande no se resuelve con tres cámaras. Estas cámaras han servido tanto para demostrar una mala praxis de las personas trabajadoras respecto a los usuarios como para justificar ante los familiares que la actuación fue la adecuada. No olvidemos que los usuarios son personas vulnerables y que a veces hay que corroborar lo que manifiestan con alguna prueba objetiva, siendo la mejor las imágenes. Por cierto, gracias a una de esas cámaras se despidió a un trabajador procedentemente por negligencia en su trabajo, despido al que hemos hecho referencia anteriormente.

El gasto de la Asesoría Jurídica es una de las mejores inversiones que tiene la entidad, ya que lleva la asesoría fiscal, laboral y contable y en parte está presupuestada la defensa para defendernos de las continuas demandas que ese sindicato plantea y que suelen desestimar los juzgados. El coste de dos administrativos sin que estén cualificados para realizar contrataciones, nóminas, seguros sociales, contabilidad, declaraciones de hacienda, etc., asciende a 53.000,00 anuales, por lo que en lo presupuestado ha quedado escaso. Lo que se pretende por la sección sindical es que no se defienda Afanas Cádiz de las continuas demandas judiciales, denuncias en la inspección, demanda en el Sercla, etc.. y que comulgue con ruedas de molino en todas las exigencias de estos en contra del criterio de los Juzgados, obligando a contestarlas, como haría cualquier persona que fuese demandada, y que los tribunales nos han dado la razón, como en el caso de la gratuidad del comedor, antes citado. Estas demandas han sido interpuestas por abogados del sindicato SSP, que nos imaginamos que no prestarán sus servicios gratuitamente y que supone un coste que satisfacen con la cuota sindical.

Reiteramos que esta Junta Directiva tiene el absoluto respaldo de los socios por las recientes elecciones y la confianza que le transmite los familiares de las personas con discapacidad intelectual, poner en tela de juicio esta representatividad democrática nos obligaría a poner en entredicho la propia representatividad del sindicato. Tan derecho fundamental es la libertad de fundar sindicatos como la de asociarse.

Esta Junta Directiva está convencida de estar trabajando por el bienestar de los usuarios con discapacidad intelectual y de sus familiares, cumpliendo escrupulosamente el Convenio Colectivo y demás normas laborales con los trabajadores y seguirá en la misma línea de trabajo, instando a esta pequeña representación de las personas trabajadoras de Afanas Cádiz a colaborar con la entidad y no a exponer falsedades que tanto daño hacen a la entidad, pudiendo repercutir en la disminución de los socios, usuarios y alumnos y por ende en la de las personas trabajadoras necesarias para prestar el servicio a estos.