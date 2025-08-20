La sección sindical de Afanas Cádiz responde al "autobombo" de su presidente

La Sección Sindical de SSP de Afanas Cádiz ha querido contestar a la “sorprendente nota de propaganda y autobombo difundida el pasado mes de julio por la dirección, en la que su presidente, Javier Díaz, se vanagloriaba de haber logrado dejar a cero las deudas de la asociación y haber sido reelegido con un 96,66% de los votos en las elecciones de junio”, lamentando esta sección que el único “logro” que el presidente sea capaz de anotarse, tras ocho años en el cargo, “no sea otro que el de haber logrado eliminar el déficit de la entidad, en lugar, por ejemplo, de incrementar los servicios prestados por la Asociación, aumentar la plantilla de profesionales o mejorar la asistencia prestada a nuestros usuarios/as, como resultaría deseable del responsable máximo de cualquier entidad”.

La Sección Sindical rechaza “rotundamente” que esa “supuesta” eliminación del déficit sea el resultado de “una buena gestión de las cuentas”, ya que, en realidad, “su obtención no responde más que a la inflexible aplicación, año tras año, de la más simple de las medidas aplicables para suprimir cualquier déficit: la reducción drástica de gastos en las principales partidas económicas de una entidad; estrategia que no precisa de ninguna especial habilidad gestora y que se ha concentrado de forma especialmente intensa, a nuestro juicio, en los capítulos de personal y en el de víveres del comedor, lo que ha supuesto, por un lado, una evidente disminución de la plantilla y, por otro, una reducción apreciable de la calidad del servicio de alimentación prestado a nuestros usuarios".

Considera la Sección Sindical que en lo referente a la política de personal “impuesta por este presidente, su tozuda estrategia de contención del gasto” ha traído consigo efectos como “una reducción importante del número de trabajadores disponibles para atender las múltiples necesidades de la Asociación, ya que no se cubren todas las ausencias temporales que se producen. Tampoco se han cubierto diversos puestos de trabajo estables de la plantilla, como, por ejemplo, el puesto de una terapeuta ocupacional, un puesto de fisioterapeuta (había 2 y ahora solo 1), el puesto de una trabajadora de Residencia que, entre otras tareas, se encargaba de llevar a los usuarios de los centros sanitarios, el puesto de trabajo de la Gobernanta de Limpieza (cuyas tareas las suple parcialmente en la actualidad una miembro de la junta directiva)… Además, se despidió en su día a todos los auxiliares de comedor del Colegio”.

Asimismo, “se ha reducido la jornada de diversos profesionales, como, por ejemplo, a una de las dos trabajadoras sociales que hay en el centro o a los dos logopedas de Colegio. Y se ha convertido en habitual que las ausencias temporales de cualquier trabajador/a se cubran recurriendo a compañeros de otras unidades, aunque no dispongan de la misma categoría laboral”.

En lo referente a las medidas de contención del gasto en materia de víveres del comedor de Afanas, "se ha reducido de forma muy sensible la cantidad de las raciones que se sirven, lo que ha provocado las quejas de numerosos familiares de usuarios. Se ha prohibido drásticamente repetir platos o postres, o servir cualquier cantidad adicional de comida (se ha llegado a llamar severamente la atención a trabajadores por este motivo). Además, cuando falla algún producto en cocina y resulta preciso sustituirlo en la dieta, el recurso casi único es la loncha de jamón york, comodín habitual para resolver todos los problemas de carencias que puntualmente se generan".

"Derroche en materia de vigilancia y de abogados y asesoría"

Mientras todos esos recortes se han aplicado sobre trabajadores y usuarios, en cambio, "se derrochan recursos en los apartados de servicios exteriores del presupuesto, especialmente en materia de 'vigilancia', donde se ha gastado lo indecible en la instalación y mantenimiento de más de 50 cámaras por todo el centro con el objetivo declarado de controlar a la plantilla; ¡tan solo en el comedor y cocina hay 11 cámaras para controlar lo antes denunciado!, y en el capítulo de 'abogado y asesoría', que en el presupuesto de 2025 tiene asignado un gasto inicial de 55.820 euros, convirtiéndose en uno de los proveedores del centro mejor tratados".

Respecto a los "apabullantes" datos de respaldo electoral (96,66%) de las que el presidente "alardea" en su entrevista -se refiere al reportaje publicado en este medio en el mes de julio- "ni el presidente han hecho públicas las actas del proceso en el que resultaron reelegidos, pero la página extraoficial de Afanas Cádiz denominada 'Libro de visitas' publicó a lo largo del pasado mes de julio diversas informaciones (no desmentida por la dirección) en las que se señala que, del total de 176 socios con que, al parecer, cuenta la entidad, tan solo acudieron a votar 30 personas, incluidas las cinco de la Junta Directiva con su presidente a la cabeza. Si ello fuera cierto, ese 96,66% de respaldo obtenido querría decir, en realidad, que al presidente de Afanas tan solo le votaron 29 socios de un total de 176 con derecho a voto, es decir, únicamente un 7,4% del censo electoral".

Por todo esto, la Sección Sindical exige al presidente y a la Junta Directiva de Afanas "el cese inmediato de las medidas de recorte de personal y que se reconozca a todos los trabajadores contratados en los últimos años los mismos derechos laborales que a todo el personal antiguo de la entidad; que se cubran todos los puestos de trabajo vacantes y todas las ausencias temporales que se produzcan, desde el primer día y con personal de la misma categoría laboral; que se retiren y devuelvan todas las cámaras instaladas y que se reduzca drásticamente el gasto en 'abogado y asesoría', de forma que las cantidades así ahorradas puedan invertirse en necesidades reales de nuestros usuarios; y se escuche a las madres y padres de la entidad y se ponga fin de inmediato a las medidas de reducción de raciones y condiciones de uso del servicio de comedor del centro".