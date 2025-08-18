Trump empuja a Ucrania a un “trato” con Putin

Zelenski será recibido hoy lunes en la Casa Blanca en lo que se anticipa como un nuevo encuentro de alto voltaje con Donald Trump, seis meses después de la bochornosa reunión en la que el presidente estadounidense le afeó lo que ha sido su firmeza ante la invasión rusa. Todo indica que Trump propondrá a Zelenski que “haga un trato” con Putin, por emplear la expresión que el líder de EEUU utilizó en la entrevista que concedió a la cadena Fox News después de entrevistarse el pasado viernes con el ruso en Alaska. El argumento que empleó Trump es preocupante, pero a la vez cierto –Rusia es una gran potencia y Ucrania no lo es–, aunque Kiev demostró al mundo cómo es posible frenar y resistir a uno de los grandes con firmeza y dignidad. Sin embargo, la condición de potencia nuclear de Rusia es la que está pesando en la negociación. Según distintos medios, lo que Putin ha propuesto a Trump es detener el frente en Jarsón y Zaporiyia y anexionarse Donetsk y Lugansk, las dos regiones que Rusia tiene ocupada. En Bruselas hay cierto optimismo porque se temía que Trump pudiera cerrar un acuerdo con Putin en Alaska –puede ser un modo de verlo–, pero lo cierto es que el presidente ruso ha sido rehabilitado y que será su propuesta la que hoy trasladará el líder norteamericano al ucraniano. Aunque Kiev se niegue a entregar territorios ganados por la fuerza, en lo que ha sido un claro incumplimiento del derecho internacional, el final de la guerra pasará, necesariamente, por alguna cesión más o menos admitida por parte de Zelenski. Pero lo que Ucrania necesita para asegurar su existencia y lo que conviene a la Unión Europea es que Estados Unidos y la OTAN garanticen la seguridad del país. Si esto no fuese así, si no se blinda Ucrania, el expansionismo de Putin volvería a materializarse a medio plazo. Ocurrió con parte del Donbás, ocurrió con Crimea y ocurrió con Georgia.