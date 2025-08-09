Un plan para Gaza que aumentará el dolor

El gabinete de seguridad de Israel ha ordenado al Ejército que ocupe la Ciudad de Gaza, a pesar de la oposición de las familias de los rehenes capturados por Hamas, de buena parte de la comunidad internacional y hasta del jefe del Estado Mayor de las fuerzas armadas hebreas, Eyal Zamir. Su oposición, filtrada por varios medios internacionales, se basa en que la ocupación pondrá en grave peligro la vida de los rehenes y la de los reservistas del Ejército, además de que considera que Hamas ha perdido la potencia bélica para seguir siendo una amenaza existencial para Israel. El plan de Netanyahu, sólo aplaudido por el sector más radical de su Gobierno, consiste en ocupar la Ciudad de Gaza, situada al norte, provocar el desplazamiento de la población hacia el sur y dejar el territorio ocupado en manos de un indefinido organismo gubernamental. Todo indica que ello producirá mayor sufrimiento a los extenuados gazatíes, que también son prisioneros de un grupo terrorista que podía haber puesto fin a la guerra con la entrega de los rehenes y la salida de su dirección a una capital árabe. Un país como Alemania, que por responsabilidad histórica ha sido un aliado de Israel desde hace décadas, ha reaccionado al plan de ocupación con la suspensión de la venta de armas. Hay que lamentar que la Unión Europea haya dejado de ser un actor internacional con fuerza para hacer reconsiderar a Benjamin Netanyahu esta nueva operación. Sólo Estados Unidos y su presidente, Donald Trump, podría obligar al jefe del Gobierno israelí a poner fin a esta iniciativa y retomar la negociación con Hamas para la liberación de los rehenes a cambio de la liberación de presos palestinos. Esto es lo que pareció abrirse paso hace un año, pero todo indica que el propio Netanyahu, sobre el que pesan casos muy graves de corrupción, necesita seguir adelante con la guerra para salvar su futuro político.