Las opciones de Kamala Harris

Aestas alturas no queda ninguna duda de que la salida de Joe Biden de la carrera por la Presidencia de Estados Unidos y su sustitución por Kamala Harris no ha sido sólo una decisión acertada, era imprescindible para evitar que Donald Trump convirtiera en un paseo militar su vuelta a la Casa Blanca, con todos los riesgos, tanto nacionales como globales, que ello comportaba. Tras el debate celebrado la semana pasada Harris cuenta con serias opciones de imponerse el próximo 5 de noviembre y Trump se ha visto superado por una situación que ya no va a ser capaz de controlar, por mucho que utilice sus habituales armas del populismo y la mentira. La candidata demócrata demostró en el debate aplomo y desenvoltura y supo dar réplica adecuada a los disparates y provocaciones de su rival. Se echó en falta más concreción programática, pero el tono en el que se desarrolló la confrontación no la propiciaba. Trump tiene ahora una rival fuerte y con una trayectoria en ascenso, como reflejan las últimas encuestas que se han publicado en el país. Pero sería absurdo considerar que el Despacho Oval está ya al alcance de su mano. El ex presidente sigue siendo un duro rival y su sólida posición en algunos de los estados cuyos votos electorales decidirán en resultado final hace que cualquier pronóstico sea muy incierto. A ello contribuye también el peculiar sistema electoral norteamericano. El hecho de que ahora sí exista una posibilidad real de que Trump no vuelva a ser presidente tiene expectante a los gobiernos occidentales, que, prácticamente, daban por hecho su triunfo cuando el rival era Joe Biden. Con el republicano el aumento de la inestabilidad geopolítica estaba descontada. Con Harris se abre la opción de que Washington siga jugando un papel determinante en la esfera internacional como garante de las políticas democráticas.