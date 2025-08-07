Un mal modelo para Andalucía, injusto y persistente

Como cada año, la Fundación de Estudios de la Economía Española (Fedea) ha publicado su balance sobre la liquidación del sistema de financiación autonómica, y su resultado viene a subrayar que el modelo actual se caracteriza por un desequilibrio entre comunidades que perjudica, de modo persistente, a Andalucía, Murcia, Castilla-La Mancha y Valencia. Acordado en 2009 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero con ERC, el modelo nació con unos objetivos contradictorios porque buscaba una igualdad entre los ingresos de las comunidades, a la vez que potenciaba a aquellas que, supuestamente, tenían mayor dinamismo económico; esto es, las de rentas altas. Para ello se idearon dos fondos adicionales, llamados de convergencia, que son los que a la postre han provocado la dispersión de la financiación entre los distintos territorios. Entre la comunidad que recibió más fondos por habitante, que en 2023 fue Cantabria, y la que menos, Murcia ese mismo año, hay 26 puntos de diferencia sobre una media de 100, lo que debería haber invalidado el sistema o provocado una reforma para corregir esta desigualdad. Lejos de eso, el Gobierno de Pedro Sánchez se ha prestado a apoyar un nuevo sistema que también lleva el sello de ERC y que no sólo abundará en la asimetría, sino que romperá el modelo de caja común. En bastantes ocasiones nos hemos manifestado en contra de la financiación singular de Cataluña, y lo deseable es que no encuentre los apoyos suficientes en el Congreso para salir adelante. Si fuese así, se evitaría lo peor, pero aún habría que corregir el modelo de 2009. Como el acuerdo es muy difícil, por no decir imposible, a medio plazo, los presidentes autonómicos de Andalucía, Murcia, Valencia y Castilla-La Mancha propusieron hace años la creación de un fondo de nivelación, cuyo objetivo sería corregir la desigualdad. Con distintos argumentos, el actual Gobierno ha rechazado siempre la única solución viable a este modelo injusto.