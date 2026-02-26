Interior, un Ministerio fuera de control

El Ministerio del Interior es uno de los departamentos más sensibles de cualquier Gobierno. En él reside una materia tan delicada como es la seguridad de los ciudadanos y requiere de una gestión profesionalizada en la que, habitualmente, la irrupción de los políticos crea más disfunciones que ventajas. En España, el Ministerio del Interior atraviesa una larga crisis, agravada en la última semana por las acusaciones de abusos sexuales contra José Ángel González, que hasta que se suscitó este escándalo era el director adjunto operativo de la Policía (DAO), el máximo mando en toda la estructura jerárquica del cuerpo. Este caso, que afecta al núcleo de máxima confianza del ministro Fernando Grande-Marlaska, ilustra hasta qué punto está deteriorada la situación interna en el departamento. Pero la crisis de Interior no es nueva. El equipo que ha encabezado González llegó en 2018 de la mano del nuevo ministro para solucionar el enorme deterioro del prestigio de la Policía ocasionado por la gestión del ministro Jorge Fernández Díaz, a las órdenes del presidente Mariano Rajoy, por el caso de la llamada policía patriótica puesta al servicio de los intereses del PP. A estas alturas resulta evidente que Grande-Marlaska no ha sabido enderezar el rumbo de un ministerio clave. La situación de caos y desconcierto que se vive en estos días viene a sumarse a crisis graves como la provocada por la destitución del coronel Pérez de los Cobos de la Guardia Civil en 2020, anulada por el Tribunal Supremo, o la pésima gestión del incidente que provocó la muerte de dos guardias civiles en Barbate en 2024 arrollados por una lancha de narcotraficantes. Interior no puede ser un departamento que esté de forma permanente en el centro de escándalos o polémicas. La gestión del ministro estaba ya en entredicho y el caso de las acusaciones de abusos sexuales contra uno de sus más íntimos colaboradores no hace sino ahondar la sensación de que Grande-Marlaska ha perdido el control de su Ministerio.