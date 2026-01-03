Cuarenta años de España en la UE

No ha sido necesario esperar muchos días de este 2026 para que los dos principales partidos políticos muestren su plena sintonía sobre un tema. La UE ha sido el motivo del insólito acuerdo entre PSOE y PP. El pasado 1 de enero España celebró el 40 aniversario de su ingreso en las denominadas Comunidades Europeas. Los principales indicadores avalan las declaraciones públicas coincidentes de Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. Porque no hay dudas sobre la satisfacción de los españoles con esa ansiada pertenencia que se plasmó en 1986. Una encuesta del año pasado, promovida por la Eurocámara, reflejó que el 73% opinaba que el país se ha beneficiado de su adhesión a la UE. Otra del Eurobarómetro elevó ese porcentaje al 74% cuando se cuestionó si consideraba que podía afrontar mejor el futuro en el seno de los Veintisiete. España, además, figura entre los Estados miembros más confiados en el funcionamiento democrático de la Unión. Las macrocifras de estas cuatro décadas también son concluyentes: más de 200.000 universitarios han podido estudiar en el extranjero gracias al programa Erasmus; sólo en fondos de cohesión para corregir la desigualdad entre las regiones, el país ha recibido 150.000 millones de euros. Y es la segunda nación que más dinero ha recibido de la política agraria común (PAC), por citar solo tres ejemplos fruto de esa integración. Es cierto que la UE no estuvo a la altura ante la crisis de 2008 y España sufrió sus consecuencias. Pero sí supo reaccionar ante la pandemia (a España se le asignaron 163.000 millones de fondos Next Generation). Los retos pendientes son enormes. Las dudas por su falta de reflejos y su exasperante lentitud para responder ante los desafíos geopolíticos que se suceden, también. “Ha sido un viaje increíble”, ha subrayado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, sobre estos 40 años. La propia pervivencia de la UE está en juego y España debe jugar un papel fundamental en su defensa.