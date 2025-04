El BCE anticipa el golpe de los aranceles

El Banco Central Europeo (BCE) ha roto su extraordinaria precaución ante la inflación al rebajar los tipos de interés un 0,25, hasta dejar el principal en el 2,25%. Es la séptima bajada consecutiva, y la institución que lidera Christine Lagarde lo ha justificado como anticipo por el revés que supondrá para la economía europea la política arancelaria de Donald Trump. Aunque los efectos pueden repercutir en un incremento de la inflación, el BCE entiende que ésta seguirá bajando hacia el objetivo del 2%. Las barreras comerciales que Trump está levantando han creado un clima no sólo de incertidumbre, sino de desconfianza que se dejará notar también en Estados Unidos. Ésta es la previsión que ha realizado el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, y que le ha costado una reprimenda pública de Trump, enfadado con él porque no sigue la misma tendencia del BCE. Al más puro estilo matón, Trump ha publicado que Powell debe ser despedido y que sus vaticinios siempre han sido equivocados. Lo que teme la Reserva norteamericana es que la inflación, que es el doble de la europea, se mantenga en una desaceleración económica, dando lugar a un shock estanflacionario. Aún es pronto para saber cómo afectarán en la Unión Europea las decisiones dispares de los bancos centrales, pero lo que debería ocurrir es que el euro se depreciase frente al dólar. Esto nos evitaría un doble arancel para las mercancías del continente. De momento, el dólar se ha seguido depreciando, efecto también de la desconfianza que Trump ha impreso a la economía norteamericana. Se trata de la misma causa que hay detrás de la bajada de los precios del petróleo, con lo que se está dando por hecho que habrá una desaceleración del consumo y de la economía, en general, en los próximos meses. Lo que anticipa el FMI es que esto terminará ocurriendo, aunque no se llegará a una recesión.