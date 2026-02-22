Adamuz y la solidaridad

El Consejo de Gobierno de la Junta ha acordado conceder la Medalla de Andalucía a los valores humanos, la solidaridad y la concordia al pueblo de Adamuz por el espontáneo y rápido movimiento de apoyo a las víctimas del accidente ferroviario del pasado 18 de enero. Todos los andaluces comparten, sin duda, la justicia de este galardón que viene a subrayar el sentimiento de gratitud y reconocimiento por un comportamiento ejemplar ante un suceso que ha quedado marcado como un día aciago en la historia reciente de Andalucía. De hecho, ha habido unanimidad entre las fuerzas políticas y sociales a la hora de apoyar esta decisión, que tendrá su plasmación pública en el acto institucional del Día de Andalucía del próximo 28 de Febrero. Adamuz se movilizó en cuestión de minutos para rescatar a las víctimas, socorrer a los heridos y asegurar a los supervivientes un mínimo de comodidad con alojamiento y comida, incluso en viviendas particulares. Un comportamiento ejemplar que sirve para subrayar los mecanismos de solidaridad que han emergido en España ante las catástrofes que afectan a sus ciudadanos. Ha pasado, también en Andalucía, con el socorro a los damnificados por el tren de borrascas que obligó a desplazar a más de diez mil personas. Y se puso de manifiesto asimismo en octubre de 2024 en la dana que provocó más de dos centenares de muertos en Valencia. En todos estos casos, y en alguno anterior como el del Prestige en Galicia, se trata de movimientos que surgen en el seno de la sociedad y en paralelo a los mecanismos de ayuda oficial que se ponen en marcha. La solidaridad y la empatía con los que sufren una calamidad reflejan la salud del conjunto de la sociedad al margen de los problemas a los que hay que hacer frente cada día o del mal funcionamiento de muchos de los servicios públicos que hay que soportar. Es un símbolo de la fortaleza moral del país.