Un acuerdo para detener la matanza

Justo dos años después del brutal ataque terrorista perpetrado por Hamas contra población civil israelí, empieza a verse un rayo de esperanza para el fin de un conflicto que ha provocado una de las mayores tragedias humanas de este siglo. El Gobierno de Israel utilizó el ataque terrorista del 7 de octubre de 2023 para lanzar una ofensiva que tenía el objetivo declarado de someter Gaza a un proceso de destrucción total y de desplazamiento de su población, mediante ataques masivos y constantes. La llegada de Donald Trump en enero de este año a la Presidencia de Estados Unidos supuso, en la práctica, un refuerzo de las estrategias genocidas de Benjamin Netanyahu. Pero las cosas han llegado a un límite de crueldad contra la población de la Franja que ha obligado a reaccionar a la comunidad internacional y ha llevado al presidente de los Estados Unidos a forzar un plan de paz que, aunque en la base consagra el triunfo militar de Israel, debe servir para detener la espeluznante matanza de hombres, mujeres y niños que se estaba produciendo desde hacía ya 24 meses. Es ese carácter el que ha hecho que todo occidente y los países árabes más influenciables por Washington hayan respaldado sin fisuras el plan. La actitud de Hamas y de Irán –la potencia que patrocina y dirige al grupo terrorista– de negociar el acuerdo responde, en cambio, a la asunción de su derrota. Si finalmente se llega a un compromiso que ponga fin a la destrucción de Gaza, algo que a día de hoy parece lo más probable, Donald Trump se habrá anotado un resonante triunfo internacional y todos los retratos que lo han dibujado exclusivamente como un ignorante, egocéntrico y autoritario tendrán que ser revisados. El inquilino de la Casa Blanca ha metido en cintura a Netanyahu y ha sentado a Hamas en una mesa de negociación. No es poca cosa, aunque la solución definitiva al conflicto de Oriente Próximo esté todavía muy lejana.