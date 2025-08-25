El aceite de oliva andaluz sortea el arancel

El sector del aceite de oliva andaluz va a sortear el impacto de los aranceles dictados por Estados Unidos, gracias a una industria que ha sabido modernizarse y adaptarse a un mercado global, del que aún espera obtener nuevos yacimientos. El aceite de oliva no puede prescindir de Estados Unidos, supone el 50% del mercado fuera de la Unión Europea porque sus consumidores, con alto poder adquisitivo, aprecian un producto que apenas cultivan. De este modo, los norteamericanos importan cada año unas 430.000 toneladas de aceite, de las cuales 300.000 toneladas provienen de España. Nuestro país es el principal exportador a Estados Unidos, aunque Italia, que era el líder, nos sigue de cerca. Sin embargo, buena parte del aceite italiano que entra allí es de origen español; se trata de granel que vendemos a Italia y que se comercializa fuera de su país. Esto es un motivo de preocupación, pero en las últimas décadas se ha avanzado mucho, tanto que España supera en ventas a los italianos en un país que tenían colonizado con este producto por razones históricas. Como la competencia ha sido el motor del sector, las empresas españolas ya tienen unos márgenes muy ajustados y unos precios muy competitivos, de tal modo que es el consumidor norteamericano el que encajará el incremento, lo que también da cuenta de la inutilidad de esta política comercial por parte de Donald Trump. Además, hay grandes empresas, como Sovena, Dcoop o Acesur, que cuentan con envasadoras dentro del país. Por otra parte, el resto de competidores de España en venta de aceite, como Turquía y Túnez, o tienen el mismo arancel del 15% o cinco puntos más, el único que se beneficia de estas diferencias es Marruecos, cuyas importaciones están lastradas por un 10%. El aceite andaluz no debe prescindir del mercado norteamericano, y así lo ha entendido con una buena previsión, pero su crecimiento también pasa por otros mercados.